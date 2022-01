De controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi kan mogelijk grote gevolgen hebben voor wedstrijdleider Michael Masi. Peter Bayer, het nieuwe hoofd van de single-seaters bij de FIA, zegt namelijk dat er een mogelijkheid bestaat dat de FIA een nieuwe wedstrijdleider aanstelt.

Masi speelde een cruciale rol in de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi. Een safetycar na de crash van Nicholas Latifi in de slotfase van die race zorgde voor een spannende ontknoping. De race leek niet hervat te worden waardoor raceleider Lewis Hamilton op zijn achtste wereldtitel leek af te stevenen, maar zo zou het niet lopen. In eerste instantie mochten de coureurs op een ronde achterstand de safetycar niet inhalen, maar in de voorlaatste ronde gebeurde dat alsnog waarna de race met één ronde te gaan hervat werd. Max Verstappen, die een pitstop had gemaakt, kon zo zijn eerste titel in de wacht slepen.

Het besluit om de race te hervatten en het handelen van Masi leidde tot onvrede bij Mercedes en ontketende een enorme storm aan kritiek op sociale media. De FIA kondigde kort na de race aan dat het met een ‘gedetailleerde analyse’ zou komen van het verloop van de slotfase. Het resultaat hiervan zal pas echter op 18 maart bekendgemaakt worden, de dag dat de eerste twee vrije trainingen van het nieuwe seizoen in Bahrein verreden worden.

De positie van Masi staat sinds de race in Abu Dhabi onder druk en met het nieuwe seizoen in zicht kijkt de FIA naar alle mogelijkheden. “Michael heeft het in veel opzichten super gedaan”, zegt Peter Bayer, het nieuwe hoofd van de single-seaters bij de FIA, tegen de BBC. “Dat hebben we hem ook gezegd. Maar we hebben hem ook verteld dat het zo kan zijn dat er een nieuwe wedstrijdleider komt.”

Een van de andere opties die de Formule 1 bekijkt, is het aanpassen van de structuur bij de wedstrijdleiding. Zo zou Masi minder in zijn eentje moeten regelen waardoor hij veel beter in staat zou moeten zijn om zich te richten op zijn taken. “We kijken naar de mogelijkheid om de verschillende taken van de wedstrijdleider, die ook de sportief directeur en de veiligheids- en baanafgevaardigde is, te verdelen. Het was gewoon simpelweg te veel. Deze rollen zijn verdeeld over meerdere mensen. Dit verlicht de lasten van de wedstrijdleider”, aldus Bayer.