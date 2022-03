Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in een nieuwe documentaire van Sky Sports hard uitgehaald naar voormalig wedstrijdleider Michael Masi. Volgens Wolff heeft Masi eind 2021 mede door ‘een bromance‘ met Red Bulls Jonathan Wheatley beslissingen genomen die niet fair waren, en in Mercedes’ nadeel. De wereldtitel van Max Verstappen is hier ook door overschaduwd, vindt Wolff.

De documentaire, Duel: Hamilton vs Verstappen, wordt zondagavond pas uitgezonden, maar op haar website heeft Sky Sports alvast een voorproefje gegeven. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de volgens Sky Sports ‘gefrustreerde’ Wolff, die alles wat in Abu Dhabi gebeurde eigenlijk achter zich wil laten, maar er overduidelijk nog zeker niet overheen is en dat dan weer niet onder stoelen of banken steekt.

Bromance Masi en Wheatley

Het titelverlies van Lewis Hamilton in Abu Dhabi zou Wolff nog steeds ‘veel pijn doen’, omdat hij vindt dat dit werd ingegeven door ‘verkeerde beslissingen’ van inmiddels ex-wedstrijdleider Masi. Verwijzend naar de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Abu Dhabi stelt Wolff daarbij ook dat Red Bulls sportief directeur Wheatley Masi voor zich wist te winnen. Wolff omschrijft hun relatie zelfs als een ‘bromance‘.

“Wheatley heeft zijn werk goed gedaan. Hij wist Masi voor zich te winnen. Niet alleen in Abu Dhabi, maar ook daarvoor, dus Max heeft waarschijnlijk veel aan hem te danken”, vindt Wolff. De Mercedes-teambaas heeft sinds Abu Dhabi 2021 niet meer met Masi gesproken, zegt hij. “Ik wil hem ook nooit meer spreken”, laat Wolff daar geen misverstand over bestaan.

Wolff doelt met bovenstaande uitspraken natuurlijk onder meer op de discussie tussen Masi en Wheatley tijdens de late safetycar-fase in Abu Dhabi. Twistpunt was of de achterblijvers tussen koploper Hamilton en de op verse banden rijdende Verstappen uitgehaald moesten worden. Wheatley zei: ‘Als je ze er tussenuit haalt, kunnen we gaan racen’.

Masi haalde vervolgens enkel de achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen uit, maar liet dit verder terug in het veld achterwege. Dit ook nadat hij eerder niet van zins leek dit te doen. Bij de herstart greep Verstappen vervolgens zijn kans, haalde Hamilton in en won de race en de titel. Toen Wolff boos in de radio klom om opheldering te vragen, reageerde Masi met de woorden: ‘We zijn gaan racen, Toto’.

‘Medelijden’ met Verstappen

Ondanks alles dat er is gebeurd, vindt Wolff alsnog dat Masi – die is vervangen als wedstrijdleider, maar nog wel bij de FIA in dienst is – in de nasleep van Abu Dhabi geslachtofferd is. “Hij heeft verkeerde beslissingen genomen en ik weet zeker dat hij daar spijt van heeft. De FIA had echter veel eerder moeten zien dat er een probleem bestond. Zowel qua structuur als wat de persoonlijkheden betreft.”

Wolff zegt verder wel enig medelijden met Verstappen te hebben. Natuurlijk, de Nederlander won de titel. Maar, zo zegt Wolff: “Ik leef met hem mee. Hij is namelijk een waardig kampioen, maar iedereen heeft het alleen maar over Abu Dhabi”, zo geeft Wolff te verstaan dat Verstappens titel daar volgens hem door overschaduwd wordt.

