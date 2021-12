Mercedes-teambaas Toto Wolff hoeft even nog niet te denken aan een gesprek met wedstrijdleider Michael Masi. De Oostenrijker vindt dat Masi’s beslissingen in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi Lewis Hamilton zijn achtste titel hebben ontnomen.

Mercedes liet donderdagochtend weten dat het niet in beroep ging. Zij hadden twee protesten ingediend bij de FIA: eentje tegen Max Verstappen, die zou hebben ingehaald tijdens de safety car, de ander had te maken met het feit dat de standaard safety car-procedure niet opgevolgd werd. Beide protesten werden afgewezen. Mercedes overwoog in beroep te gaan tegen dat besluit, maar zag daar dus toch van af. Maar, zo maakt teambaas Toto Wolff duidelijk, het zit ze nog niet helemaal lekker. Zo hoeft wedstrijdleider Michael Masi geen telefoontje van Wolff te verwachten.

Lees ook: Verstappen denkt niet dat Hamilton uit onvrede stopt: ‘Hij wil die achtste winnen, toch?’

“Ik ben niet geïnteresseerd in een gesprek met Michael Masi”, zegt Wolff tegen Motorsport.com. “De beslissingen die in de laatste vier minuten van deze race zijn genomen hebben Lewis Hamilton het wereldkampioenschap ontnomen. Hij reed, met name in de vier laatste races, foutloos. Hij had, direct bij de start, een indrukwekkende voorsprong op zondag in Abu Dhabi.”

Lees ook: Susie Wolff reageert op controversiële ontknoping: ‘Eén persoon heeft titelstrijd bepaald’

Wolff voelt dan ook dat Hamilton ‘beroofd’ is van zijn achtste titel. “Hij won de start en gaf de leiding niet meer uit handen. Om hem in de laatste ronde van de race te beroven, dat is onacceptabel. Dat is waarom ik, vanuit een persoonlijk en professioneel standpunt… mijn waarden en mijn gevoel voor integriteit zijn gewoon niet verenigbaar met de beslissingen die op zondag zijn genomen. Het is dus aan de FIA om te beslissen hoe dit soort besluiten en situaties voorkomen kunnen worden”, sluit de Oostenrijker af.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer!