Het zou volgens oud-Formule 1-coureur Martin Brundle niet helpen om wedstrijdleider Michael Masi te vervangen. Brunde benadrukt dat er geen gewenste opvolger klaarstaat en dat een vervanger de problemen in de Formule 1 niet zal oplossen, maar hij betwijfelt of de positie van Masi houdbaar is.

Masi speelde een cruciale rol in de controversiële slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi. De wedstrijdleider liet in de voorlaatste ronde vier gelapte auto’s voorbijgaan aan de safety car, waarna de race in de allerlaatste ronde hervat werd. Dat gaf Max Verstappen, die in tegenstelling tot Lewis Hamilton een pitstop had gemaakt, de kans om de race te winnen en daarmee de titel te veroveren. Mercedes diende twee protesten in, waaronder één over het verloop van de safety car-fase. Beide werden afgewezen, waarna Mercedes een beroepzaak overwoog maar daar van af zag toen de FIA aankondigde met een ‘gedetailleerde analyse’ van de slotfase te komen.

Sindsdien is de rol van Masi in het verloop van die race veelbesproken. Er werd zelfs gespeculeerd dat Mercedes de druk op de FIA zou opvoeren om zo af te dwingen dat de Australiër aftreedt, maar die geruchten verwees het team naar het rijk der fabelen.

Het zou volgens oud-Formule 1-coureur Martin Brundle niet veel helpen om Masi te vervangen. “Als de FIA en de Formule 1 willen dat Michael Masi aanblijft, en als Masi zelf wil blijven, dan heeft hij duidelijk nog maar één kans”, zegt Brundle in The F1 Show van Sky Sports. “Ik weet alleen niet of dat helemaal houdbaar is.”

Maar, stelt Brundle ook, een directe vervanger van Masi staat niet zomaar klaar. “Wie zou hem moeten vervangen? Wees voorzichtig met wat je wenst. Wat ik zeker weet, is dat Masi vervangen het probleem niet zal oplossen. Dit is een te grote klus voor één persoon in een seizoen dat 23 races telt en alleen maar meer races zal tellen”, aldus Brundle.

