In de podcast Formule 1 Paddockpraat vertelt Peter van Egmond over zijn mooiste momenten als fotograaf in Monaco. Ook legt hij uit waar je het beste kunt staan voor de meest spectaculaire foto’s en deelt hij een dierbare herinnering vanuit het Prinsdom. “Iedereen was jaloers op die foto.”

“De allereerste keer Monaco maakte het meeste indruk op mij,” begint Van Egmond zijn terugblik op de afgelopen 33 edities. “Ik kende het net als de meesten alleen van televisie. In werkelijkheid zijn de straten toch nauwer en is er meer hoogteverschil dan je denkt. Vooral vanaf de eerste bocht is het toch een behoorlijke klim omhoog. Je hoort dan ook aan de auto’s dat ze er daar flink aan moeten trekken.”

Het is volgens hem ook gewoon het hele plaatje dat deze Grand Prix zo bijzonder maakt. “Het is totale idioterie, maar wel heerlijk dat het bestaat. Je kunt het eigenlijk niet beschrijven zonder er echt geweest te zijn. Als fotograaf kom je natuurlijk overal en in Monaco sta je er echt dicht bovenop. Hier kun je gewoon met een groothoeklens een auto vol in beeld krijgen, daar krijg ik het lekkerste gevoel bij.”

Op je buik naast de baan

Vroeger waren de veiligheidsmaatregelen wat minder strikt, maar stiekem kon hij daar wel van genieten. “Bij de tunnel staat er nu een betonnen muur met hekken erop, maar in de jaren 90 was daar alleen maar een vangrail die daar tijdelijk stond. Bij het uitkomen van de tunnel was er een opening in die vangrail en daar maakte je dan foto’s van de F1-wagens die bij je wegreden. De vonken vlogen eraf! Voor het mooiste perspectief moest je daar op de stoep op je buik liggen met de camera voor je uitgestoken. Je voelde gewoon heel je lichaam vibreren als de auto’s je daar op volle snelheid passeerden. Je had dus de luchtdruk, de herrie en het gevoel dat je gewoon even los van de grond kwam. Dat vond ik heerlijk. Ik hoefde niet eens een foto te nemen, het gaf al gewoon zo’n kick om daar te liggen!”

Ook vertelt Van Egmond hoe hij een hele bijzondere foto’s wist te maken waar menig collega jaloers op was. Dat en meer in deze podcast die terug te beluisteren is via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast, YouTube en onderstaande player.



