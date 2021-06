Onlangs maakte de Formule 1 bekend dat de koningsklasse de Grand Prix van Rusland vanaf 2023 zal verrijden op Igora Drive, vijftig kilometer boven Sint Petersburg. Het Russische circuit, ontworpen door Hermann Tilke, is echter nog niet helemaal klaar voor de komst van een de F1.

Hermann Tilke ontwierp meerdere circuits op de F1-kalender. Onder andere Paul Ricard, Circuit of the America’s en het stratencircuit van Bakoe vloeiden voort uit zijn potlood. In 2019 opende ook Igora Drive zijn deuren als nieuwste creatie van de Duitse architect. Het circuit organiseerde echter nooit een groot raceweekend, omdat de geplande DTM en Formule W-races wegens de coronapandemie vorig jaar werden geannuleerd. Toch zal het circuit in 2023 het stokje van Sotsji overnemen om de GP van Rusland te mogen organiseren. Daarvoor zal het vier kilometer lange asfaltlint echter nog flink onder handen worden genomen.

“In de huidige situatie is het circuit een van de kortste op de Formule 1-kalender”, zegt Alexey Titov, CEO van de Russische GP promotor Rosgonki tegen Motorsport.com. “Het zal daarom wat langer worden gemaakt. Er komen hoogteverschillen en kombochten. Vanaf een sportief oogpunt zal het er dus opwindend uitzien.” Het circuit zal in totaal met meer dan een kilometer worden verlengd. De langere rechte stukken dienen het inhalen makkelijker te maken voor de F1-wagens.

(Credit: Rosgonki)

Op een nieuwe tekening van het circuit is te zien dat de langzame bochten achteraan het circuit worden overgeslagen. In plaats daarvan duiken auto’s in een lus waarin de coureurs meerdere snelle bochten naar links voor de kiezen krijgen, gevolgd door een scherpe haarspeldbocht naar rechts. Vervolgens beklimmen de auto’s een helling van 12% het rechte stuk op.

Verbeteringen

Er zijn nog meer verbeteringen nodig op Igora Drive, maar daar is in de originele plannen al rekening mee gehouden. Een uitbreiding van het circuit stond al in de planning mocht het circuit een Formule 1-race binnenhalen. De veranderingen komen dus niet uit de lucht vallen. “Het circuit zal niet helemaal op de schop gaan”, legt Titov uit. “Qua omvang verschillen de faciliteiten niet veel van Europese circuits.” Echter ontbreekt het circuit nog wel enkele belangrijke zaken. “Er zijn niet genoeg garages, we zullen er meer moeten bouwen. Maar dit wordt opgelost door tijdelijke constructies en een esthetische uitbreidingen van het gebouw.”

Jean Todt, hoofd van de FIA, en Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, brachten afgelopen week al een bezoek aan het Russische circuit. Beiden hebben groen licht gegeven voor de plannen van Igora Drive. “We hebben veel positieve beoordelingen gehad”, vertelt Titov. “Natuurlijk zijn er wel aanmerkingen en moeten we bepaalde dingen verbeteren om het circuit geschikt te maken voor de Formule 1, maar dat zijn vooral technische opmerkingen.”