‘Ik ben hier best blij mee’, riep Rinus van Kalmthout direct na zijn kwalificatie-run in de fast 6 over de radio. Hij plaatste zich als derde – en daarmee op de eerste rij – voor de iconische Indy 500. Scott Dixon begint volgende week zondag van poleposition op de Indianapolis Motor Speedway.

In de zaterdagkwalificatie, waarin een plekje tussen de fast 12 voor zondag op het spel stond, was Van Kalmthout nog het snelst. In de fast 12 was Van Kalmthout vervolgens tweede, waarmee hij door mocht naar de fast 6, de strijd om pole tussen de zes resterende coureurs.

Van Kalmthout was daarin als voorlaatste aan de beurt, en kwam met een gemiddelde snelheid van 233.385 mijl over vier ronden net niet aan het tempo van Ganassi’s Alex Palou. Dixon deed er daarna nog een schepje bovenop en pakte pole met 234.046 mijl gemiddeld – een nieuw pole-record.

Het is voor Dixon zijn vijfde poleposition voor de Indy 500, maar de Nieuw-Zeelander heeft de race ‘pas’ één keer gewonnen, in 2008. Daar staat wel tegenover dat de 41-jarige veteraan zes Indycar-titels op zijn naam heeft staan.

Voor de 21-jarige Van Kalmthout is het het tweede jaar op rij dat hij de Indy 500 vanaf de derde plek begint. De coureur van ECR bleef teamgenoot en teameigenaar Ed Carpenter wel voor in de fast 6, net als ex-Formule 1-coureur Marcus Ericsson en Tony Kanaan, de Indy 500-winnaar van 2013.

Onder meer Pato O’Ward, Romain Grosjean, Takuma Sato en Jimmie Johnson wisten niet van de fast 12 naar de laatste shootout door te dringen. NASCAR-legende Johnson zorgde nog wel voor spektakel door de muur op hoge snelheid te raken, maar zijn auto knap op te vangen.

De Indy 500 is zondag 29 mei vanaf 18:35 te zien bij Ziggo Sport Select. Ziggo Sport Racing begint om 17:00 uur met uitzenden.

Foto: Indycar Media.