The Month of May: het is een begrip in de Amerikaanse autosport, als alles een maand lang (vrijwel) alleen om de Indycar-actie op de illustere Indianapolis Motor Speedway draait. Voor de Nederlandse Indycar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout vormt de Indy 500 straks op 29 mei ook het summum van een voor hem én zijn toekomst belangrijke maand.

“Het is een zware en drukke maand, maar ook de mooiste van het jaar”, vertelt Van Kalmthout, voor wie dit weekend eerst het spreekwoordelijke opwarmertje – de Indy GP, die hij vorig jaar won – op Indianapolis’ Grand Prix-ciruit op het programma staat, voor het over twee weken tijd is voor het hoofdnummer: de Indy 500, op de beroemde oval (kombaan).

Van Kalmthout is pas 21, maar maakt het hele circus straks toch al voor de derde keer mee. 2022 is zijn derde seizoen in de Indycars, de Amerikaanse raceklasse waarin hij in 2020 Rookie of the Year werd en vervolgens vorig jaar zijn eerste zege pakte. Bij het grote publiek viel Van Kalmthout echter misschien nog wel het meest op door wat hij op Indy deed: nadat hij zich er in zijn rookie year al als vierde kwalificeerde, zette hij zijn bolide van ECR (Ed Carpenter Racing) in 2021 op de eerste rij. In de beroemde vijfhonderdsmijlsrace reed hij daarna 32 ronden op kop – zelfs 12 meer dan de latere winnaar Hélio Castroneves. Al onderstreepte dat ook een oude Indy 500-wet: het gaat erom waar je aan het eind rijdt. Van Kalmthout kwam vorig jaar als achtste over de beroemde Brickyard, de nog uit ouderwetse bakstenen bestaande finishlijn. “Een goede race”, oordeelde hij destijds, “maar Lady Luck stond niet aan onze zijde.”

De uitspraak van toen, typeert Van Kalmthout. De Hoofddorper is nuchter en realistisch, maar weet zich in Amerika ook prima te presenteren en verkopen, staat zijn mannetje en heeft ook in de Amerikaanse spreektaal altijd zijn woordje klaar. Hij is zelf dol op de Amerikaanse autosportcultuur, geniet van alle poespas, historie en traditie om ‘de 500’ heen. Van het verhangen van de straatbordjes in downtown Indianapolis, waar de straten in mei coureursnamen krijgen, tot de parades door de stad, talloze fan events en natuurlijk het Amerikaanse volkslied en de bijbehorende door een overenthousiast speaker gemaakte coureursaankondigingen aan toe. VeeKay, zoals zijn ‘artiestennaam’ in Amerika luidt, doet als deze samentrekking van zijn achternaam door de bulderende speaker wordt geroepen als trademark steevast een pirouette die hij afmaakt door een soort pistoolgebaren met zijn handen te maken. Dus ja, een beetje showman, is hij wel.

‘VeeKay’ doet zijn karakteristieke pose voor de start van een race. Foto: Indycar Media

Pakkie boter

Van Kalmthout past zo perfect in het Amerikaanse autosportplaatje, waarin sport en show hand-in-hand gaan. Hij is niet bang om zich te laten zien, en daar gaat het tijdens The Month of May ook om, weet en benadrukt hij. “Je kan het hele jaar geen deuk in een pakkie boter rijden, maar als je op Indy wint, wordt alleen daar maar over gesproken.” Goed nieuws is dan ook dat Van Kalmthout en ECR goed aan 2022 zijn begonnen. Na vier races staat de teller op één pole en één podium en staat hij zevende in de tussenstand. Als eerste coureur die niet voor één van de grootmachten – Penske, Ganassi, Andretti en McLaren – uitkomt. In tegendeel, ‘zijn’ ECR had jarenlang de reputatie vooral een ‘Indy-specialist’ te zijn: sterk tijdens die zo belangrijke meimaand, maar geen factor in de kampioenschapsstrijd. In zijn eerste twee Indycar-campagnes bevestigde Van Kalmthout dat vooroordeel onbewust: hij wás beide jaren sterk op Indy, maar eindigde in 2020 en 2021 achtereenvolgens (en vorig jaar niet geholpen door een sleutelbeenblessure) als veertiende en dertiende in de eindstand.

Van de winter gooide Van Kalmthout het roer daarom om. De in Fort Lauderdale, Florida woonachtige Nederlander trok tijdelijk terug naar Indianapolis, zijn vorige thuis in The States, om meer tijd met het team door te brengen. En met engineer Matt Barnes in het bijzonder. Ook kreeg hij een spoedcursus over dempers – een van de weinige vrijgegeven technische onderdelen op de Indycar-bolides. Deze auto’s verschillen verder vooral door de motor die achterin ligt: een Honda of, in het geval van Van Kalmthout, een Chevrolet.

Logeren

Dat het winterse werk zich uitbetaalt, doet hem goed, vertelt Van Kalmthout. “Zeker. We zijn ons als team goed aan het verbeteren.” Een voorbeeld: “Begin april hadden we een test op het circuit van Barber, in Alabama. We waren daarin wat langzamer dan de Andretti’s, maar hebben er veel tijd ingestoken – ook in de simulator – en het gat verkleind.” Zo pakte Van Kalmthout op Barber die eerdergenoemde pole en dat podium. “Als team leren en groeien we.” Een combinatie van interne continuïteit én juist wat veranderingen zijn daarvoor belangrijk geweest. “Bij veel Indycar-teams zijn afgelopen winter veel personeelswijzigingen geweest, maar wij hebben al drie jaar vrijwel dezelfde crew.” Bekende gezichten, dus. “En bekende namen, wat ik fijn vind, want ik ben niet goed in namen onthouden”, lacht Van Kalmthout. “Verder hebben we als team tegenwoordig meer hulpmiddelen tot onze beschikking, vooral qua simulaties. Dat helpt ook zeker.”

Van Kalmthout (rechts) met links Indycar-titelverdediger Alex Palou en in het midden McLarens Pato O’Ward. De drie horen bij de jonge garde die momenteel de macht lijkt te grijpen in de Indycars. Foto: Motorsport Images.

Zoals gezegd helpt de nauwere samenwerking met engineer Barnes dus ook. Van Kalmthout verbleef afgelopen winter zelfs bij de Amerikaan thuis in Indianapolis om een betere band met hem op te bouwen. Of dat nu weer zijn logeeradresjes is voor de meimaand in Indianapolis? “Ik mag van Matt zolang ik wil bij hem logeren, of zelfs bij hem wonen! Maar nee, ik heb een motorhome gehuurd, zoals eigenlijk alle fulltime Indycar-coureurs doen.” Ideaal: “Dan kun je met alle gekte op de Indianapolis Motor Speedway even je rust pakken. Je hebt er eigenlijk alles, en ik slaap er ’s avonds ook. Het is echt mijn huisje voor een maand.” En, voor de goede orde, het is een behoorlijk motorhome, geen Kip-caravan. “Vorig jaar dacht ik een goede te hebben gevonden op internet, maar werd ik genaaid en kwam er geen motorhome opdagen. Toen heb ik last-minute een voor Amerikaanse begrippen klein campertje gehuurd. Dat stond daar dan op de parkeerplaats tussen die enorme bussen van huizen, haha! Dit jaar heb ik via Arie Luyendyk iets geregeld.”

Free agent

Luyendyk, de naam is genoemd. De Nederlander is tweevoudig Indy 500-winnaar, een legende in Amerika én behalve een groot voorbeeld ook een vertrouwenspersoon voor Van Kalmthout. Uiteindelijk wil ‘VeeKay’ in de Amerikaanse racerij in Luyendyks voetsporen volgen, dezelfde soort successen proeven. Om dat te doen, heeft hij sinds begin dit jaar ook een nieuw management in de arm genomen: GP Sports Management. Het is dezelfde firma die zich ook om, onder meer, de carrière van Sergio Pérez bekommert. Hoewel het speelveld een stuk gelijker is in de Indycars – en de races een stuk minder voorspelbaar zijn – dan in de Formule 1, heb je ook aan de andere kant van de Oceaan namelijk wel een verschil tussen traditionele grootmachten en kleinere maar ambitieuze renstallen, zoals ECR.

Lees ook: Een beker als bijzettafel en F1 kijken met een verrekijker: Zo leeft ‘VeeKay’ in Florida

Dat ECR dit jaar een stap heeft gezet, geeft Van Kalmthout uiteraard vertrouwen wat de toekomst van het team en het realiseren van zijn eigen ambities betreft. Toch is het niet zomaar gezegd dat hij het team trouw blijft. Natuurlijk, er bestaat veel loyaliteit vanuit Van Kalmthout naar ECR en teameigenaar Ed Carpenter toe, aangezien de Amerikaan hem heeft laten debuteren en altijd het vertrouwen heeft gegeven. Tegelijkertijd is hij sterk aan het jaar begonnen en heeft hij zichzelf nadrukkelijk op de radar gezet, terwijl (weer) een glansoptreden op Indy Van Kalmthouts carrière zomaar in een stroomversnelling kan brengen.

“Het is voor mij denk ik ook wel belangrijk om mezelf te laten zien”, beseft Van Kalmthout, al is het ook maar omdat zijn contract eind dit jaar afloopt. “Feit is inderdaad dat ik hierna een free agent ben. Dat gezegd hebbende, ben ik niet bezig met andere teams. Ik concentreer met op ECR en wil met ECR het beste eruit halen. Dat het nu zo lekker loopt, is dan ook fijn, al is het voor mijn toekomst bij ECR of waar dan ook dus wel een belangrijke maand.” Met aan het eind ervan dus de grootste race van allemaal, de Indy 500. The Greatest Spectacle in Racing, zoals dat in Amerika heet. Of The Big Show, zoals menig bulderende circuitspeaker het noemt. Een mooier en groter podium om te laten zien wat je kan, is er niet.

