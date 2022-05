Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft zijn visitekaartje weer eens afgegeven in de aanloop naar de Indy 500. De Nederlander was zaterdag in het eerste kwalificatieonderdeel veruit het snelst en benaderde en passant een meer dan 25 jaar oud record dat vooralsnog in handen van Arie Luyendyk blijft.

233.655 mijl gemiddeld stond er na Van Kalmthouts vier vliegende kwalificatierondjes namelijk achter zijn naam, zoals tijdens de kwalificatie voor de Indy 500 wordt bepaald wie het snelste is. 376.031 kilometer per uur, een tempo waarmee hij omgerekend 0.994 kilometer sneller was dan Pato O’Ward. Dat klinkt niet als veel, maar is een flinke marge in het hogesnelheidsspel op de Indianapolis Motor Speedway.

Van Kalmthout en O’Ward waren de enige coureurs die boven de 233 mijl gemiddeld uitkwamen. Niet geheel toevallig waren ze ook als eerste twee aan de beurt, in omgekeerde volgorde. De baan- en weersomstandigheden waren in het begin koeler en beter dan later. Al moesten Van Kalmthout en O’Ward de klus nog wel klaren. Waarbij O’Ward dus aftrapte maar Van Kalmthout hem later aftroefde.

Op zeldzame hoogte

De 233.655 mijl van Van Kalmthout is de op twee na snelste run ooit in de 106-jarige geschiedenis van de Indy 500. De snelste kwalificatie ooit staat trouwens ook op Nederlandse naam, namelijk op die van tweevoudig winnaar Arie Luyendyk. Hij legde de vier rondjes in 1996 af met een gemiddelde van 236.986 mijl per uur, afgerond 381.392 kilometer per uur.

Onder toeziend oog van diezelfde Luyendyk, een vertrouwenspersoon van Van Kalmthout, gaf ‘VeeKay’ voor het derde jaar op rij zijn visitekaartje af. In 2020, bij zijn Indy-debuut, kwalificeerde hij zich immers als vierde, vorig jaar als derde. Waar hij dit keer start, is nog wel afwachten, want de 21-jarige Hoofddorper wacht zondag eerst nog de Fast 12. Daarin vechten de twaalf snelste coureurs om pole.

Fast 12

Behalve Van Kalmthout en O’Ward plaatsen ook bekende namen als Indycar-titelverdediger Alex Palou, NASCAR-legende Jimmie Johnson, ex-Formule 1-coureurs Marcus Ericsson, Romain Grosjean en Takuma Sato én voormalig Indycar-kampioenen Scott Dixon en Will Power zich voor de Fast 12. Josef Newgarden, Alexander Rossi en Colton Herta haalden het niet in de vanwege latere regen voortijdig afgevlagde sessie.

De zondag op de brickyard begint qua strijd vooraan met het gevecht tussen de Fast 12, waarna de snelste zes vervolgens de Fast 6 vormen en om pole knokken. “Dit is een goed begin: het laat zien dat we een snelle auto hebben en geeft vertrouwen voor zondag”, vertelt Van Kalmthout zaterdagavond. “Ik denk dat we zeker mee kunnen doen voor pole.”

De volgende kwalificaties zijn zondag vanaf 22:00 uur te zien bij Ziggo Sport en Ziggo Sport Racing.