De nieuwe aanpak van Rinus van Kalmthout lijkt vruchten af te werpen: de Nederlander heeft afgelopen winter niet alleen meer tijd doorgebracht in Amerika én met zijn engineer, maar staat zowel thuis als in de Indycar-paddock ook meer op zijn eigen benen. “Ik ben heel tevreden met de seizoensstart.”

Dat vertelt Van Kalmthout nu de eerste twee races erop zitten, en hij dankzij twee toptienklasseringen gedeeld zevende in de tussenstand staat. Van Kalmthout heeft zijn gezicht tijdens de winterperiode voorafgaand het seizoen vaker dan ooit bij het team laten zien, zo vertelde hij eerder al. Aangezien hij tegenwoordig in Fort Lauderdale, Florida woont, logeert hij als hij bij ECR gaat buurten dan ook bij zijn engineer Matt Barnes in Indianapolis, wat die relatie verder heeft verstevigd.

Zowel in Florida als op de circuits, is Van Kalmthout tegenwoordig meer op zichzelf aangewezen. Waar trainer er steun en toeverlaat Raun Grobben de afgelopen twee jaar altijd in zijn spoor volgde, daar heeft Van Kalmthout – hoewel hij en Grobben soms nog samen trainen – besloten meer op eigen benen te staan. “Dat bevalt goed”, vertelt hij FORMULE 1 Magazine. “Het is ook goed voor de band met het team en mijn engineers. Raun is een goede vriend, dus als hij er was, ging je automatisch vaker dingen samen doen qua voorbereiding enzo. Nu zit ik wat meer ‘in’ het team.”

“Ik vond het gewoon tijd meer eigen verantwoordelijkheid te nemen en dingen te regelen”, vertelt Van Kalmthout. “Het maakt je ook meer zelfstandig.” Het resultaat van zijn nieuwe aanpak, vindt hij, mag er zijn. “Ik ben heel tevreden met de seizoensstart. We zijn tijdens het off-season wel echt anders gaan werken. Dat was een beetje een gok, maar heeft gewerkt. Zo was de kwalificatie iets waar ik op wilde focussen, en ik zat in St. Petersburg gelijk voor het eerst bij de fast six.” Hij startte er uiteindelijk als vierde, en finishte als zesde. In Texas werd hij tiende, op een baan die niet tot zijn favorieten behoort. “Dat geeft zeker vertrouwen voor de rest van het seizoen.”

Het seizoen gaat volgend weekend overigens verder, met de Long Beach Grand Prix op zondag 10 april.

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, nr. 03, vertelt Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout meer over zijn nieuwe aanpak, hoe hij in Amerika van race naar race reist en waarom hij tegenwoordig op een langlauf-machine traint in zijn appartement in Florida.