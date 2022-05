IndyCar-coureur Colton Herta droomt er nog altijd van om in de Formule 1 te rijden. De 22-jarige Amerikaan hoopt dat zijn test met McLaren deuren opent: “Het is een serieuze ambitie.”

Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft de afgelopen jaren duidelijk kenbaar gemaakt dat het binnen afzienbare tijd een Amerikaanse coureur hoopt te omarmen. De laatste Amerikaanse Formule 1-coureur was Alexander Rossi, die een kort avontuur kende met Marussia. Met de geruchten van een eventuele toetreding van Andretti Autosport in de Formule 1 wordt er ook gedacht over mogelijke Amerikaanse coureurs.

Een van de namen die genoemd wordt is de 22-jarige Colton Herta, een van de smaakmakers in de IndyCar. Hij heeft er geen geheim van gemaakt dat hij de overstap naar de Formule 1 wil maken en heeft dat nog altijd als droom.

Foto: Motorsport Images

“Het is een serieuze ambitie”, zegt Herta in de F1 Nation-podcast. “Er zijn veel dingen die ik, als ik klaar ben met racen, wil hebben gedaan. De Formule 1 staat hoog op dat lijstje. Ik wilde naar de IndyCar en in de Indy 500 racen. Die race wil ik nog steeds winnen. Er is een grote lijst van races en evenementen die ik gedaan wil hebben.”

In de IndyCar wordt er vaak op ovals gereden, maar Herta benadrukt dat hij ook genoeg ervaring heeft op road courses. “Ik groeide op in de karts, daar reed je alleen maar op circuits. Ik heb in de Skip Barber en F1600 gereden, ook allemaal op permanente circuits. Toen ik 15 was ging ik naar de F4 en toen ik 16 was reed ik in de F3. Ik maakte toen de overstap naar de Indy Lights totdat ik de overstap naar de IndyCar maakte.”

Herta heeft goede banden met McLaren, waar hij een test- en ontwikkelingsdeal heeft voor dit jaar. Hij wordt dan ook als mogelijke vervanger van Daniel Ricciardo genoemd, mocht zijn contract na 2023 niet verlengd worden. “Ik wil op een gegeven moment in de Formule 1 rijden”, benadrukt Herta. “Het wordt dus erg belangrijk om het goed te doen bij die test, hopelijk opent dat wat deuren. Er kan van alles gebeuren, maar ik hoop dat, als dit tot niks leidt bij McLaren, mensen het wel over me hebben en dat er deuren opengaan als ik snel genoeg ben”, aldus de Amerikaan.