De Amerikaan Colton Herta heeft de knotsgekke, incidentrijke en deels onder regenachtige omstandigheden verreden Indy GP gewonnen. De Nederlander Rinus van Kalmthout had het geluk niet aan zijn zijde en finishte als 23ste.

Van Kalmthout had vrijdag al geen makkelijke kwalificatie, met een vijftiende startplek tot gevolg. De coureur van Ed Carpenter Racing kende echter een prima openingsfase op het opdrogende circuit in Indianapolis.

Nadat iedereen de regenbanden al vroeg voor slicks inruilde, zette Van Kalmthout koers richting de toptien. De Hoofddorper knokte er onder meer op los met Romain Grosjean en Callum Ilott, met dit trio dat elkaar weinig ruimte gaf.

Van Kalmthout gooide de deur in ronde tien bijvoorbeeld stevig dicht toen Ilott hem aanviel. In ronde 21 volgde de rematch. Daarin was het Ilott die hetzelfde deed bij Van Kalmthout. De Nederlander kwam zo op het natte gras, gleed terug de baan op en werd in zijn flank geraakt door Devlin DeFrancesco.

Voor Van Kalmthout volgde een lange servicebeurt, gevolgd door nog wat bezoekjes aan de pits. Hij reed de race wel uit, al was het na deze botsing een gelopen koers voor hem. ‘VeeKay’, zoals hij in Amerika wordt genoemd, kwam zodoende als 23ste over de streep.

Incidentrijke Indy GP

De rest van de race stond ook bol van de incidenten, knokpartijen en schuivers. Met wat hulp van de regen, die lang dreigend in de lucht hing, en in ronde 61/62 vervolgens daadwerkelijk flink uit de hemel kwam zetten.

Na een reeks late stops tijdens een neutralisatie, reed Penske’s Scott McLaughlin voor McLarens Pato O’Ward, maar ze reden wel allebei op slicks. McLaughlin spinde daarop zelfs onder de safetycar. Dit overkwam ook Herta, terwijl hij nota bene op regenbanden reed!

Om de race op tijd af te kunnen vlaggen, besloot de wedstrijdleiding er een getimede wedstrijd van de maken. Met nog veertien minuten te gaan greep Herta bij de herstart de leiding, met McLaughlin die weer spinde, wat voor chaos in de middenmoot zorgde – en weer een neutralisatie.

De race werd met nog zes minuten te gaan weer vrijgegeven, maar twee minuten voor het eind zorgde Juan Pablo Montoya er met een crash voor dat de wedstrijd onder geel zou eindigen. Met Herta dus als winnaar, voor Simon Pagenaud en Will Power. Power is ook de nieuwe leider in het kampioenschap.

