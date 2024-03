Het is vandaag Internationale Vrouwendag! Daarom brengen we twee recente podcasts van Formule 1 Paddockpraat onder de aandacht die volledig in het teken staan van vrouwen in de autosport. In de ene podcast krijg je een kijkje in de keuken bij de FIA en de F1, in de andere podcast wordt juist de racekant belicht. Veel luisterplezier!

Voor Wendy Hendrickx is elke GP als een Champions League finale

FIA Championship Manager Claire Dubbelman en Head of Live Production bij Formula 1 Wendy Hendrickx bespreken uitgebreid hun interessante werkzaamheden, vrouwen in de Formule 1 en het aanspreken van nieuwe doelgroepen.

Doel van coureur Maya Weug is de Formule 1

Daniëlle Geel, Team Manager bij Van Amersfoort Racing, en Milou Mets, de eerste vrouwelijke baankampioen op de oval van Raceway Venray, vertellen je alles over het laatste nieuws en de ontwikkeling van vrouwelijke coureurs in de sport. Ook Maya Weug, F1 Academy coureur voor Prema, vertelt over haar drijfveer.

