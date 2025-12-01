Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel steekt sinds zijn afscheid van de Formule 1 veel tijd en energie in de strijd voor een beter milieu. Bij de GP van São Paulo vroeg hij laatst op ludieke wijze – met kleurplaten – aandacht voor de ontbossing van het Amazonegebied. “Het belangrijkste is dat er een zaadje in ieders hoofd wordt geplant. Daarmee begint alles”, vertelt Vettel in een interview met FORMULE 1 Magazine.

“Toen ik enkele jaren geleden meer openlijk begon te praten over wat me bezighoudt in relatie tot het milieu, kreeg ik zoveel positieve reacties van mensen die er inspiratie uit haalden en kleine gewoontes in hun leven begonnen te veranderen”, vertelt Sebastian Vettel.

“Om je een voorbeeld te geven: ik kreeg een prachtige brief van een Nederlands meisje dat me afval had zien rapen op de tribunes in Silverstone. Ze schreef dat ze met haar ouders had afgesproken mijn voorbeeld te volgen en voortaan afval te verzamelen bij iedere wandeling die ze samen maken. Dat vind ik super. Want hoeveel wandelingen gaat zij met haar familie maken in de rest van haar leven? Als dat meisje bij iedere wandeling een stukje afval opruimt, hebben we het over een grote container tegen de tijd dat ze volwassen is. Het geeft me enorm veel voldoening wanneer ik iemand zo weet te raken.”

– Hoeveel impact hoop je te kunnen maken met acties als deze?

“Impact meten we vaak in geld. Hoeveel geld heb je aan het eind van de dag verdiend of hoeveel producten heb je verkocht? Het milieu is abstracter. Dit gaat over generaties heen. Vaak zien we de problemen ook niet zolang ze ons niet direct raken. Maar als we beter kijken zien we dat we nu al geraakt worden.”

– Lig je er soms wakker van?

“Weet je, ik ben een cijfermens. Als je in de Formule 1 zit, ben je altijd omringd door cijfers. Rondetijden, data analyses, dat soort zaken. Je probeert alles te begrijpen en morgen te veranderen, omdat je de anderen wilt verslaan en sneller wilt zijn. Dus mijn instinctieve reactie toen ik me in het milieu ging verdiepen, was: ‘Oké, wat is het probleem, hoe groot is het en wat kunnen we eraan doen?’ En toen besefte ik: Shit, het probleem is gigantisch!

