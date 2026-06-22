Het team van Williams beschikt met Carlos Sainz en – zij het in iets mindere mate – Alex Albon over twee coureurs van topniveau. Toch strijden beiden voorlopig niet om de podiumplaatsen. De Britse renstal zette dit jaar een stap terug ten opzichte van 2025, toen het team nog de koploper van het middenveld was en Sainz af en toe zelfs een podiumplaats wist te veroveren. Desondanks vertrouwt teambaas James Vowles erop dat beide coureurs Williams trouw blijven.

“Het mooie aan hen allebei is dat ze dezelfde waarden hebben als ik”, vertelde Vowles aan de aanwezige pers in Barcelona. Eerlijkheid en transparantie staan daarbij hoog in het vaandel, lichtte hij toe. “Dat betekent dat we eerlijke gesprekken voeren, ook toen ik in oktober vorig jaar al problemen zag aankomen voor 2026. Voor Carlos (Sainz, red.) en Alex (Albon, red.) geldt: what you see is what you get. Ik vertel ze niet alleen de slechte kanten van het verhaal, maar ook de goede. En die zijn er nog steeds”, benadrukte hij. “De snelheid waarmee we ons ontwikkelen, wat we naar het circuit brengen en het tempo waarin we dat doen.”

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Juist doordat die eerlijkheid van twee kanten komt, is Williams ook op de hoogte van de overwegingen van zijn coureurs. “Als ze andere opties overwegen, komen ze naar mij toe om daarover te praten”, stelde Vowles. “Op dit moment willen Carlos en Alex hun toekomst aan Williams verbinden. Dat vertellen ze mij persoonlijk, maar spreken ze ook publiekelijk uit in de media.” De teambaas gaf toe dat het ‘dom’ zou zijn als zijn coureurs geen alternatieven zouden onderzoeken. Het feit dat ze allebei een sleutelrol vervullen binnen het team en een gevoel van eigenaarschap hebben over Williams, moet hen echter in Grove houden.

‘Williams is echt hún team’

“Als er morgen een stoeltje vrijkomt bij Mercedes, zou het dom zijn als coureurs hun opties níét zouden overwegen”, gaf Vowles toe. “Maar op dit moment zijn ze verbonden aan Williams en aan de toekomst van dit team, ook omdat ze geloven in de richting die we met z’n allen zijn ingeslagen. Natuurlijk hebben we hen dit jaar teleurgesteld; in de winter hebben we het simpelweg verkeerd aangepakt”, bekende hij. “Nu is het aan mij om te bewijzen dat we het tij snel kunnen keren en onze coureurs weer de kans kunnen geven om voor podiumplaatsen en meer te vechten.”

“Ik maak me geen zorgen”, verzekerde hij tot slot. “In de eerste plaats omdat de topteams voorlopig niet van line-up zullen veranderen. Maar ook omdat zowel Carlos als Alex al veel tijd en energie in Williams heeft gestoken. Het is echt hún team, en dat zie je nergens anders op de grid. Ik zal ervoor zorgen dat dat ook zo blijft en dat zij een leidende rol binnen het team behouden. Dat is uniek in de Formule 1.”

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