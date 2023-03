In Jeddah werd in 2021 binnen negen maanden een spectaculair en supersnel stratencircuit aan de boorden van de Rode Zee uit de grond gestampt. Maar de overtreffende trap daarvan is in Saoedi-Arabië alweer in de maak. “Je weet niet wat je ziet.”

Nadat Formula One Management (FOM) eenmaal het licht op groen had gezet om een Grand Prix Formule 1 te mogen organiseren, naar verluidt tegen een jaarlijkse vergoeding van ruim $50 miljoen, kon Saoedi-Arabië na de finale van Spaanse Supercup, de Dakar Rally en de Formule E met de komst van ’s werelds populairste raceserie een nieuw juweel aan het sportportfolio toevoegen. En dat moest vanzelfsprekend een evenement worden dat de wereld lang zou heugen. Want gewoon is niet goed genoeg in de steenrijke oliestaat. Prestige is te koop.

Carsten Tilke, de zoon van Formule 1’s huisarchitect Hermann, kreeg van de Saoedische motorsportfederatie dan ook één hele belangrijke boodschap mee: het circuit moest zich onderscheiden van bestaande banen. Niet hoofdstad Riyad, waar de Formule E in 2019 voor het eerst op Arabisch grondgebied neerstreek, maar een andere, zich snel ontwikkelende metropool aan de overkant van de woestijn nabij de Rode Zee moest de pleisterplaats worden. Jeddah, met al zijn historie en de nabijheid van de heilige stad Mekka, zou er in een klap mee op de (toeristische) wereldkaart worden gezet.

Geld speelde geen rol. De komst van de Formule 1 en andere grote sportevenementen zijn speerpunten van Vision 2030, het ambitieuze investeringsprogramma van de Saoedische machtshebber Mohammed Bin Salman (MBS). De kroonprins wil het koninkrijk op termijn minder afhankelijk laten worden van oliegeld, (eco)toerisme moet in het visionaire programma van de toekomst voor belangrijke nieuwe inkomsten gaan zorgen. En om iedereen alvast te laten wennen aan het idee dat het doorgaans zo gesloten en strikt islamitische koninkrijk de wereld wil ontvangen en voorzichtig wat liberaler wordt, zijn sportevenementen een perfect publicitair middel.

Het Jeddah Corniche Circuit moest en zou daarom iets speciaals worden. Na het nodige reken- en tekenwerk op zijn kantoor in Aken ontwierp Tielke ‘het langste en snelste stratencircuit ter wereld’: een uniek verkoopargument waar de Saoedische GP-promotor mooie sier mee kan maken. De FOM stelde nog voor de inaugurele race te plannen voor 2022 in plaats van 2021, maar dat idee werd volgens Oliver Liedgens door de Saoedi’s meteen weggewuifd.

“Ze konden en wilden gewoon niet wachten”, aldus de Duitse bouw- en projectleider van het circuit. “De prins (en voorzitter van de Saoedische motorsportfederatie Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisel, red) is een enorme racefan. Daarnaast is er in Saoedi-Arabië een hele grote motorsportgemeenschap en heeft het land een duidelijke toekomstvisie. Een Grand Prix op zo’n mooi circuit is natuurlijk ook een enorme kans de ontwikkeling van je land aan de wereld te tonen.”

Prins Khalid Bin Sultan Al Faisal. Foto: Motorsport Images.

Met kunst- en vliegwerk en de inzet van duizenden extra arbeiders in de slotweken kreeg Liedgens het circuit onder enorme tijdsdruk net op tijd klaar. MBS, een superster in eigen land maar daarbuiten niet altijd even onomstreden, kwam bij de eerste editie begin december 2021 hoogstpersoonlijk poolshoogte nemen. Hij zag dat het goed was. Voor nu, althans. Want ondanks de spectaculaire races en investeringen zal het Jeddah Corniche Circuit (kosten ruim tweehonderd miljoen) op termijn verdwijnen als Formule 1’s halte in Saoedi-Arabië.

In Qiddiya zal in het kader van Vision 2030 nabij Riyad een uitgaansgebied verrijzen waar onder meer de thema’s ontspanning (pretpark), sport & gezondheid (stadions en circuit), kunst & cultuur (musea) en natuur & milieu centraal komen te staan. Qiddiya moet een toeristische bestemming worden die zijn gelijke wereldwijd niet kent. Het circuit zal, zo verklapte Liedgens al eens, de nieuwe norm worden. “Je weet niet wat je ziet.”

“We weten allemaal dat deze race in de toekomst naar een andere locatie zal verhuizen”, aldus Khalid bin Sultan. “We hebben veel in het gebied rond en het circuit zelf geïnvesteerd. De baan is fantastisch, we kunnen er zeker nog een tijd racen. We verlaten Jeddah alleen als we de coureurs en fans een nog betere ervaring kunnen bieden. We investeren veel geld voor elk motorsportevenement waarvan we gastheer zijn, want het moet voor iedereen een unieke belevenis zijn.”

Met megaprojecten als Qiddiya en het binnenhalen van de Dakar Rally, Formule E, Extreme E en Formule 1 gaat Saoedi-Arabië volgens Khalid bin Sultan met motorsport all-in. “Het begon ooit met het sponsorschap van Saudi Air bij Williams in 1978. Nu, met het organiseren van een Formule 1-race, ziet de toekomst er met onze ambitieuze plannen om de motorsportindustrie in Saoedi-Arabië te ontwikkelen mooi uit”, aldus de preses van de motorsportfederatie. “We zien steeds meer Saoedische bedrijven in de Formule 1 participeren, zoals Aramco met Aston Martin en NEOM met McLaren. Ik verwacht dat die relatie alleen maar sterker zal worden en we op termijn misschien ons eigen Formule 1-team zullen hebben.”

Niemand die daar nog aan twijfelt.

