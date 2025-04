Oscar Piastri toonde spierballen bij de start van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, waardoor Max Verstappen genoodzaakt was het hazenpad te kiezen. Met een tijdstraf als gevolg reed de McLaren-coureur solide naar alweer zijn derde zege van het seizoen. De Australiër voelt zich naar eigen zeggen beter dan ooit, maar is niet geobsedeerd door het feit dat hij nu voor het eerst in zijn nog prille Formule 1-carrière het rijderskampioenschap leidt.

In de kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit moest Oscar Piastri nog zijn meerdere erkennen in Max Verstappen, maar bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië was Piastri de grote man. De start van de avondrace was van grote invloed op het vervolg van de race. Piastri was razendsnel weg en lag in de eerste bocht naast Verstappen. De Nederlander kleurde buiten de lijntjes en behield zijn eerste positie, maar kreeg later een vijf seconden tijdstraf aan zijn broek omdat de stewards het onreglementair oordeelden.

Na de eerste pitstops van beide coureurs nam Piastri de leiding over, die hij niet meer afstond. Over het voorval met de viervoudig wereldkampioen, die met een overwinning voor het eerst dit seizoen de koppositie in het rijderskampioenschap zou overnemen, zegt hij: “Ik had een geweldige start en zette mezelf naast Verstappen. Vanaf dat moment wist ik dat ik vrij laat moest remmen, maar ik was er zeker van dat mijn auto de bocht zou halen. Natuurlijk remden we allebei vrij laat, maar ik remde zo laat als ik kon terwijl ik op de baan bleef. Ik denk dat de situatie zich ontvouwd heeft zoals het moest.”

Van jager naar prooi

Piastri leidt voor het eerst in zijn nog prille Formule 1-carrière het rijderskampioenschap. Van jager is de Australiër nu de prooi geworden. Wanneer hem wordt gevraagd of deze nieuwe situatie zijn benadering richting de races verandert, antwoordt hij resoluut: “Nee, ik wil nog steeds elke race winnen die ik kan winnen. Ik heb al eerder gezegd: ik ben niet geobsedeerd door het feit dat ik het kampioenschap leid, maar trots op het werk dat we hebben geleverd om ons aan de leiding te brengen.”

McLaren-teamgenoot Lando Norris, die door velen voorafgaand aan het seizoen werd gezien als favoriet voor de wereldtitel, heeft tot nu toe slechts één overwinning geboekt. Met zijn derde zege van het seizoen, tot dusver heeft geen enkele andere coureur meerdere keren zegegevierd, evenaart Piastri het aantal overwinningen van Norris in zijn gehele loopbaan: vijf. De valse start in zijn thuisrace in Melbourne heeft hem niet van de wijs gebracht, want de Australiër voelt zich naar eigen zeggen beter dan ooit. “Melbourne was niet de beste start van het seizoen qua resultaat, maar vanaf het moment dat ik dit jaar op de baan kwam, voelde ik me goed. Ik ben meer trots op het harde werk dat we in de voorbereiding hebben gestoken en op wat ik persoonlijk heb gedaan om te verbeteren, dan op het feit dat ik nu aan de leiding sta in het kampioenschap.”

