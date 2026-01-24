Max Verstappen geldt momenteel als de maatstaf in de Formule 1. De Nederlander werd recentelijk door zowel zijn collega-coureurs als de tien teambazen verkozen tot ‘Driver of the Year’. Volgens Alpine-teambaas Flavio Briatore past Verstappen in een zeer exclusief rijtje, waarin echter ook Fernando Alonso een prominente plaats inneemt.

De invloedrijke Italiaan werkte in het verleden met meerdere wereldkampioenen. Zo haalde hij Michael Schumacher begin jaren negentig naar Benetton en was hij verantwoordelijk voor de opkomst van Fernando Alonso bij Renault. Tegenover het Spaanse AS sprak Briatore zich uit over het uitzonderlijke talent van de Spanjaard van Aston Martin en trok hij een directe vergelijking met Verstappen.

“De jonge Fernando was een fenomeen, vergelijkbaar met Senna en Schumacher, en later Verstappen,” aldus Briatore. “Maar de oudere Alonso is nog steeds erg goed.” Volgens Briatore is het ‘onvermijdelijk’ dat Alonso, inmiddels 44 jaar, niet meer structureel op hetzelfde hoge niveau acteert als Verstappen.

