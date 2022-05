Jos Verstappen noemt zoon Max ‘een keiharde racer’ na het behalen van de zege in Miami. Verstappen senior geeft toe dat hij verwacht had dat Charles Leclerc hem nog in de slotfase zou inhalen, maar is uiteraard blij dat Max de zege in de wacht sleepte terwijl Jos zelf afgelopen weekend in de Monteberg Rally de tweede plek pakte: “Zo zie je maar weer dat Max het altijd beter wil doen dan zijn vader.”

Verstappen begon van de derde plek maar mocht zichzelf na 57 ronden, waarbij het met name in de slotfase nog spannend werd met Charles Leclerc, de eerste winnaar van de Grand Prix van Miami noemen. Het was geen perfect weekend voor Verstappen, die op vrijdag veel baantijd verloor door problemen met de RB18, maar sloot deze dus wel perfect af. Vader Jos is trots op zijn zoon.

“Wat een waanzinnig goed resultaat voor Max in Miami!”, schrijft Jos Verstappen in zijn column voor Verstappen.com. “Hij zag er tijdens de race opnieuw heel sterk uit. En dat na een moeilijk begin van het weekeinde. Door problemen met de auto kon hij vrijdag nauwelijks rijden en die tijd heb je gewoon nodig om de auto goed af te stellen, zeker op een nieuw stratencircuit. Dan snap ik heel goed dat hij wat prikkelbaarder is. Het was jammer dat hij in de kwalificatie een foutje maakte, maar dat kan gebeuren. Het hielp hem niet dat hij de baan nog niet zo goed kende als normaal het geval is.”

Verstappen had een ruime voorsprong op Leclerc, totdat de safetycar na de crash van Lando Norris het veld bij elkaar bracht. Jos Verstappen geeft toe dat hij verwacht had dat Leclerc Verstappen zou inhalen in de slotfase. “De slotfase van de race was nog even spannend, toen de safetycar naar binnenkwam. Max had het even moeilijk, je zag echt dat hij aan het trappen was. Maar hij weet op dat moment precies wat hij doet. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Leclerc er voorbij zou komen. Met die DRS-zones was het moeilijk om een gat te trekken. Gelukkig slaagde Max erin om de leiding vast te houden, hij is een keiharde racer. Na afloop zag je hoe zwaar het was geweest door de hitte en de snelle bochten.”

“Na twee overwinningen op rij is het verschil met Leclerc nog negentien punten”, vervolgt Jos zijn column. “Het kan alle kanten opgaan, maar het is duidelijk dat je gewoon geen uitvalbeurten mag hebben. Als de betrouwbaarheid van de Red Bull goed blijkt te zijn, dan denk ik dat Max weer een heel sterk seizoen tegemoet gaat en we een mooi duel gaan krijgen tussen hem en Leclerc. Dan is het echt de vraag welk team de auto het beste gaat doorontwikkelen en welke upgrades dadelijk het beste werken”, aldus Jos, die afgelopen weekend zelf weer bezig was met racen. Hij nam in België deel aan de Monteberg Rally, waar hij de tweede plek veroverde.

“Na de podiumceremonie hebben we de race van Max bekeken en vervolgens hebben we zijn overwinning, en mijn tweede plek, gevierd in de kroeg. En zo zie je maar weer dat Max het altijd beter wil doen dan zijn vader”, sluit Jos Verstappen zijn column af.

