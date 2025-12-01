Jos Verstappen mist komend weekend de ontknoping van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi, waar Max Verstappen nog altijd kansrijk is voor titelprolongatie. De achterstand van Verstappen op WK-leider Lando Norris is door zijn zege van afgelopen weekend in Qatar immers geslonken tot twaalf punten.

Jos Verstappen bevindt zich tot en met 13 december echter in Kenia. Hij neemt daar samen met zijn vaste navigator Renaud Jamoul deel aan de befaamde East African Safari Classic Rally in Kenia. Voor Verstappen is het de eerste keer dat hij zich aan de start meldt van ‘The world’s toughest rally’. Hij zal dat overigens doen met een Porsche 911 uit de jaren zeventig.

Eerder dit jaar nam Verstappen met dezelfde rode Porsche deel aan de Rally With No Name in Noord-Zweden. De East African Safari Classic Rally is van 5 tot en met 13 december en staat niet alleen bekend vanwege de uitdagende proeven, maar zeker ook vanwege de prachtige plaatjes die het oplevert.

