Jos Verstappen heeft de East African Safari Classic Rally afgelopen weekend in Kenia afgesloten met een sterke eindsprint. De voormalig Formule 1-coureur en vader van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen reed samen met zijn vaste co-piloot Renaud Jamoul vooraan mee en liet zien dat hij zich uitstekend kon meten met de internationale top. Door een eerdere tegenslag bleef een topklassering in het eindklassement echter buiten bereik.

Jos Verstappen kende met zijn rode Porsche 911 een competitieve laatste rallydag. Door fors tijdverlies in de negende klassementsproef eerder in de rally was Verstappen eerder al fors teruggevallen in het algemeen klassement. Op basis van zijn overige resultaten was een plek in de top vijf reëel geweest, maar die kans ging daar verloren.

Verstappen en Jamoul sloten de rally desondanks af met meerdere toptijden en een solide eindklassering, waarmee zij namens Verstappen.com Racing evengoed hun stempel drukten op het evenement. De rallywinst ging uiteindelijk naar Harry Hunt, die profiteerde van een late crash van rallyleider Baldev Chager.

Jos Verstappen (Foto’s: McKlein Images)

