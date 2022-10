Hij is qua mediaverplichtingen naast de lokale held Yuki Tsunoda de drukst bezette coureur in de paddock, maar van daadwerkelijke druk is weinig te merken bij Max Verstappen nu hij het WK dit weekend kan beslissen in Japan.

De rekensommen over de punten die hij nodig heeft om zijn titel dit weekend te prolongeren, die kent hij wel. “Ik doe gewoon mijn ding gedurende het weekend. Als het allemaal goed samenvalt, dan is het wel mogelijk”, vertelt hij in gesprek met het kleine clubje Nederlandse media dat in Suzuka is.

Een ‘perfect weekend’, dat heeft hij naar eigen zeggen wel nodig om de klus aanstaande zaterdag en zondag te klaren. En in de aanloop daarnaar idealiter ook een goede vrijdag, voor het voorbereidende werk.

Vorig weekend, in Singapore, was het rommelig op vrijdag, maakte Red Bull een kostbare rekenfout met de benzine in de kwalificatie en verliep de race daardoor en daarna ook stroef. Op Suzuka is het weer op voorhand de grootste wildcard, met een grote regenkans op vrijdag en zondag mogelijk ook neerslag.

Wat het weer doet, maakt volgens Verstappen echter weinig uit voor de verhoudingen. “Regen of droog maakt niet uit, de auto is normaal gezien toch sneller in beide omstandigheden”, klinkt het behoorlijk overtuigd. Red Bull, zo verwacht rivaal Charles Leclerc, kan wel eens heel sterk zijn op Suzuka.

Volgens Leclerc is een herhaling van Spa, waar Verstappen enorm dominant was, niet uitgesloten. Zover wil Verstappen op voorhand niet gaan, maar het vertrouwen is er dus zeker bij de Nederlander, die het dit weekend overigens zonder de aanwezigheid van vader Jos op het circuit moet doen.

“Hij is er niet bij dit weekend, puur omdat hij al heel veel weg is geweest van huis. Het is ook gewoon belangrijk om bij de familie te zijn.” Uiteraard wordt er gedurende het weekend wel nauw contact gehouden. “Ja, we bellen altijd.”

Het onderstreept wel, zoals Verstappen dat ook zelf doet, dat het gevoel anders is dan vorig jaar, de druk minder dan toen het titanengevecht met Lewis Hamilton destijds tijdens de finale in Abu Dhabi werd beslist – op Hollywood-achtige wijze.

“Klopt, het is totaal anders”, zegt hij wat betreft de te verwachten ontlading.” Zo gek als dat seizoen was, is dit jaar niet geworden. Het eventuele feestje zal ook wat kalmer zijn. “Ik ga sowieso niet met een kater wakker worden maandag. Ik vlieg ook gewoon terug naar huis. Een drankje? Jawel, maar het hoeft niet altijd zo gek te gaan.”