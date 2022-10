Zijn eerste matchpoint heeft Max Verstappen niet benut in Singapore, maar hij kan zeven dagen later alsnog voor matchpoint 2 gaan. De Nederlander kan in Japan zijn tweede wereldtitel veiligstellen, al is daar opnieuw wel weer een sterke race voor nodig van de regerend wereldkampioen.

Verstappen kon al in Singapore zijn tweede titel veiligstellen, maar zo zou het niet lopen. De kans was al klein omdat hij hoe dan ook de race moest winnen, wat door de tegenvallende kwalificatie – waar hij slechts achtste werd door een tekort aan brandstof – een flinke uitdaging was.

Lees ook: Geen titelfeest, maar ‘frustrerend weekend’ voor Verstappen: ‘Deze kun je beter vergeten’

Verstappen had een voorsprong van 116 punten ten opzichte van Charles Leclerc, maar dat is op weg naar de Grand Prix van Japan nog ‘maar’ 104. Het gat naar teamgenoot Sergio Pérez bedraagt nu 106 punten.

Wil Verstappen in Japan kampioen worden, dan moet hij het gat naar Leclerc en Pérez naar minstens 112 punten brengen. De voor de hand liggende optie voor Verstappen is dan de race op Suzuka winnen én de snelste raceronde noteren. Dan zijn Leclerc en Pérez direct uitgeschakeld voor de titel.

Kansen voor Leclerc en Pérez

Pakt Verstappen de zege, maar niet het bonuspunt voor de snelste raceronde, dan moet de Nederlander hopen dat Leclerc derde of lager eindigt. Pérez is in het geval van een zege voor Verstappen hoe dan ook uit de race voor de titel, zelfs met de tweede plaats en de snelste raceronde (19 punten).

Zodra Verstappen niet wint en tweede of lager eindigt, worden de opties voor de Nederlander al uiteraard wat schaarser. Een zege van Leclerc of Pérez betekent uiteraard dat Verstappen géén kampioen kan worden in Japan. Kroont een andere coureur zich tot winnaar en wordt Verstappen tweede (18 ptn), dan moet Leclerc vijfde of lager eindigen als Verstappen zijn tweede titel wil veiligstellen. In dat geval zou Pérez vierde of lager moeten eindigen als Red Bull het feest wil vieren in het thuisland van Honda.

Een derde plek voor Verstappen – zonder zege of tweede plek voor Leclerc of Pérez – betekent dat hij vijftien punten krijgt. In dat geval moet zowel Leclerc als Pérez zesde of lager eindigen om het kampioensfeest waar te maken. Als Verstappen lager eindigt dan de vijfde plek, moet hij hopen dat Leclerc en Pérez buiten de punten vallen.

Foto: Motorsport Images