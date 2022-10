Max Verstappen heeft in de marathon door Marina Bay hard moeten werken voor, aan het eind van de hete rit, welgeteld één positie winst. De Nederlander begon in Singapore als achtste en eindigde als zevende, maar zonder incidenten verliep zijn race niet. “Deze kun je beter vergeten.”

Voor de camera van Viaplay, somt Verstappen op dat het wel leek ‘alsof alles op een geven moment tegen zat’. Dat begon al met een slechte start – of eigenlijk nog eerder, haalt Verstappen aan: “Gisteren”, wijst hij op de frustrerende kwalificatie van zaterdag. “Daardoor zet je jezelf in het gedrang.”

“Als je dan een slechte start hebt, lijkt het daarna of alles tegenzit.” Te beginnen met flink wat posities verlies en schermutselingen in de eerste ronde, die hij als twaalfde doorkwam. “Daarna probeer je wat auto’s in te halen, maar het is heel lastig inhalen op dit circuit.”

Voorwielen van de grond

“Op een gegeven moment lag ik in een redelijke positie en wilde Lando Norris inhalen toen we op slicks reden.” Dat pakte echter anders uit: de onderkant van zijn auto raakte de grond toen Verstappen van zijn lijn kwam. “Daardoor kwamen de voorwielen van de grond en blokkeerde ik vol rechts voor.”

“Ik had toen grote flat spots, moest naar binnen voor andere banden. Ik kwam nog terug tot in de punten, maar dat is niet wat je wil”, verzucht hij, maar erkent: “Er had sowieso niet meer in gezeten dan potentieel de vierde plek.”

In praktijk werd dat dus, aan het eind van de meer dan twee uur durende race, plek zeven. Door dit resultaat en de zege van Sergio Pérez en tweede plek van Charles Leclerc, kon Verstappen zijn matchpoint niet verzilveren. Hij heeft volgend weekend in Japan een nieuwe kans het WK in zijn voordeel te beslissen.

‘Frustrerend weekend’

Verstappen zal hopen dat hij dan een beter weekend heeft. Dat in Singapore was namelijk ‘frustrerend’, erkent hij verder tegenover de verzamelde pers. “Het maakt niet echt uit, want er zijn nog vijf races en we hebben veel voorsprong, maar ik wil elk weekend een goed weekend hebben. Dit was gewoon vreselijk.”

Aan de race zelf heeft hij ook ‘nul plezier’ beleefd, zegt hij. “Je wil competitief zijn. Dit was gewoon frustrerend, klem zitten achter andere auto’s, een probleem hebben bij de start en een lock-up.” Het had, zegt hij, zondag nog best goed kunnen uitpakken. Maar: “Het was gewoon super rommelig.”