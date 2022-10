Sergio Pérez heeft – onder voorbehoud – zijn tweede overwinning van het seizoen in de wacht gesleept. De Mexicaanse coureur van Red Bull was de snelste in de Grand Prix van Singapore, maar is wel ‘under investigation’ voor het mogelijk overtreden van de regels bij een herstart.

De 32-jarige Sergio Pérez was de uitgestelde race als tweede gestart, maar nam direct na het doven van de lichten de leiding over van Charles Leclerc. Waar zich rondom de twee coureurs van Red Bull en Ferrari een spectaculaire race met aanrijdingen, safety cars en uitvallers ontwikkelde, daar wist Pérez het hoofd koel te houden en voor het eerst sinds Monaco een overwinning te boeken.

Dat de vierde zege in de Formule 1-carrière van Pérez hard bevochten was, bleek na afloop. Terwijl de nummers twee en drie – Leclerc en Carlos Sainz – geïnterviewd werden, zat de Mexicaan uitgeteld tegen het pitsgebouw aangeleund. Toen hij eenmaal het woord kreeg, kon hij nauwelijks uit zijn woorden komen. “Dit was absoluut mijn beste optreden ooit, ik heb de race gecontroleerd. Die laatste ronden waren zo intens. Ik voelde er weinig van toen ik nog in de auto zat, maar toen ik net uitstapte, voelde ik het dubbel. Ik heb alles gegeven voor deze overwinning vandaag.”

Under investigation

De euforie was uiteraard groot bij Pérez die nog wel het onderzoek van de wedstrijdleiding naar de herstart na de tweede safety car-fase moet afwachten. Bij die herstart zou hij een te groot gat hebben laten vallen naar de safety car.

Mocht dat bewezen worden dan zou hem dat een tijdstraf van vijf of tien seconden kunnen opleveren en dus werd hem tegen het einde van de race verteld zo ver mogelijk bij Leclerc weg te rijden. Het gat tussen de twee op de finishlijn was uiteindelijk 7,595 seconden. Mogelijk niet genoeg om de overwinning te behouden, maar Pérez was zich van geen kwaad bewust. “Ik heb werkelijk geen idee wat er aan de hand is. Ik heb het gehoord en dus heb ik geprobeerd een gat te slaan [naar Leclerc], maar verder weet ik ook niets.”

