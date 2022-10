Hij heeft het Mexicaanse volkslied al gehoord, de trofee voor de winst in de Grand Prix van Singapore ontvangen maar er is nog steeds een kans dat Sergio Pérez de beker moet inleveren. Tijdens één van de safety car-periodes zou hij zich niet aan de regels hebben gehouden.

Het veld werd in de tweede helft van de race opgevangen door de Safety Car nadat Yuki Tsunoda de muur in was geglibberd. Het tempo van SC-chauffeur Bernd Mayländer kon Sergio Pérez duidelijk niet bekoren. Het grootste gedeelte van het veld was net geswitched naar de slicks en ieder had alle moeite om deze band op de halfnatte baan op temperatuur te krijgen.

De Mexicaan liet grote gaten vallen, kwam op een gegeven moment ook bijna naast de Mercedes rijden om aan te geven dat de snelheid omhoog moest. En aan het einde van SC-periode heeft Pérez de auto mogelijk te vroeg ingehaald.

Het onderzoek werd tijdens de race al aangekondigd en na de wedstrijd voortgezet. De stewards willen Pérez zelf ook eerst spreken, hij moet zich om 17.55 uur Nederlandse tijd melden bij de wedstrijdleiding. Red Bull voelde de bui al hangen tijdens de race en moedigde hem aan om zijn voorsprong op Leclerc te vergroten. Dat werd uiteidenlijk 7.5 seconden dus in het geval van één straf is Pérez veilig. Alles wat erbij zou komen, is dodelijk voor Pérez die overigens precies 15 seconden op Sainz had op de finishlijn.

