Max Verstappen staat na de teleurstelling in Singapore voor matchpoint 2 in Japan. De Nederlander wil graag zijn tweede wereldtitel veiligstellen in het thuisland van Honda, maar hij heeft daar wel een ‘perfect weekend’ voor nodig. Het zou de titel voor hem ‘extra speciaal’ maken.

Verstappen kon zich in Singapore al voor de tweede keer tot kampioen kronen, maar het weekend verliep niet vlekkeloos en zo volgt in Japan zijn tweede kans. De regerend wereldkampioen heeft een voorsprong van 104 punten op Charles Leclerc en moet dat naar de 112 punten brengen om zich op Suzuka tot kampioen te kronen.

In Singapore klonk al vanuit het Red Bull-kamp de hoop dat het in Japan zou gebeuren, aangezien het dan meteen een groot feest kan worden met Honda. De twee partijen hebben voor dit weekend ook het partnerschap versterkt: het Honda-logo keert weer terug op de bolide, in plaats van het logo van Honda Racing Corporation (HRC).

Voor Verstappen zou het ‘extra speciaal’ zijn om zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 in Japan veilig te stellen. “We hopen op een goed weekend”, blikt Verstappen vooruit. “Het zou het extra speciaal maken door onze band met Honda. Het is jammer dat we hier vorig jaar niet konden zijn, daarom kijken we ernaar uit om hier weer te zijn. Dan zullen we wel zien wat er gebeurt.” Hij weet wel: “We hebben een perfect weekend nodig.”

Maar net als in Singapore blijft Verstappen kalm en legt hij zich niet de druk op om in Japan de tweede titel veilig te stellen. “Het zou erg mooi zijn als het hier gebeurt, maar als dat niet zo is dan is het de volgende race nog gunstiger voor mij”, doelt hij op de kansen om dan in Austin die titel te pakken. “Het verandert niet echt iets. Je wil gewoon een goed weekend hebben en alles maximaliseren. Ik heb een perfect weekend nodig om hier de titel te veroveren, maar om eerlijk te zijn denk ik daar niet echt aan”, besluit de Red Bull-coureur.