Onder de oppervlakte van de ‘kalme en serene’ Max Verstappen schuilt volgens oud-Formule 1-coureur Martin Brundle ‘nog steeds een behoorlijk temperament’.

Verstappen koerste tweemaal af op een poletijd in Singapore, maar tot twee keer toe moest hij de ronde afbreken. Zijn voorlaatste moest hij afbreken om een gat te laten naar Pierre Gasly voor de laatste ronde terwijl hij die niet kon afmaken vanwege een gebrek aan brandstof.

Verstappen klonk verontwaardigd op de boordradio en sloeg die zaterdag ook de debrief met het team over. Oud-Formule 1-coureur Martin Brundle zag daar een ‘Max 2.0’. “Max Verstappen had op pole position moeten staan,” schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports, “maar doordat hij het grootste deel van de laatste 12 minuten van Q3 op de baan bleef, moest hij zijn laatste poleronde twee bochten voor de streep opgeven om genoeg brandstof te hebben voor de verplichte technische controles.”

Lees ook: Häkkinen verrast door ‘beschamende fout’ Red Bull

“De kampioenschapsleider was uiterst ongelukkig en liet dat in niet mis te verstane bewoordingen aan het team weten”, vervolgt Brundle. Hij spreekt over een ‘Max 2.0’, zoals dat ook al bij Valtteri Bottas gebeurde in zijn Mercedes-tijd. “Onder de oppervlakte van de kalme en serene Max 2.0 schuilt nog steeds een behoorlijk temperament”, stelt de oud-Formule 1-coureur.

Dat is volgens Brundle niet eens een slechte eigenschap van de regerend wereldkampioen. “Hij nadert zijn tweede, onvermijdelijke, titel, maar het doet hem nog steeds veel pijn om de poleposition en een mogelijke zege te verliezen, ondanks dat hij en zijn team domineren”, aldus Brundle.

Foto: Motorsport Images