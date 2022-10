Oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen was ‘verrast’ door de ‘beschamende’ fout die Red Bull in de kwalificatie in Singapore maakte. Het kwam voor de Finse tweevoudig wereldkampioen als een verrassing omdat Red Bull dit seizoen ‘operationeel sterk’ is geweest.

Verstappen maakte in Singapore al kans om zijn tweede wereldtitel veilig te stellen, maar na de zaterdag werd duidelijk dat dat niet zomaar zou gebeuren. Door een miscalculatie in de brandstof aan de Red Bull-pitmuur moest de regerend wereldkampioen zijn snelle ronde afbreken, waardoor hij een mogelijke poleposition misliep en van de achtste plek moest starten.

“Dit was een weekend waarin Max de titel had kunnen winnen, maar een fout van zijn team in de kwalificatie kwam hem duur te staan”, schrijft oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen in zijn column voor Unibet. “Het is vrij ongebruikelijk voor een team om van een coureur te vragen dat hij zijn kwalificatieronde afbreekt, een die er nog heel goed uitzag ook.”

“Maar om er dan achter te komen dat je niet genoeg brandstof hebt om nog een ronde te doen, dat is beschamend”, oordeelt de Finse wereldkampioen van 1998 en 1999. Voor hem kwam de fout dan ook als een verrassing. “Red Bull is het hele seizoen operationeel sterk geweest.”

Verstappen hoopte uiteraard om van de achtste plek een stuk naar voren te rijden, maar na een slechte start en een verremming moest hij genoegen nemen met de zevende plek. Häkkinen wijst naar de omstandigheden als oorzaak voor het gebrek aan vooruitgang in die race. “Dit was een weekend om te vergeten. Dit soort races kunnen gebeuren, zelfs in een seizoen waarin je uiterst competitief bent.”

Verstappen moet zich nu dan ook ‘focussen op Japan’ om ervoor te zorgen dat dat weekend ‘veel beter’ gaat. “Ik twijfel er niet aan dat de Red Bull zich thuis voelt op Suzuka en dat Max zijn titel kan opeisen. Het team moet er alleen voor zorgen dat ze geen fouten meer maken”, besluit Häkkinen.

