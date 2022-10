Het GP-weekend in Singapore was er één van vele headlines: de tweede titel van Max Verstappen kwam er nog niet, maar er was budget cap-gate, de kwalificatiemisser van Red Bull en nog het urenlange gedoe na de wedstrijd rondom Sergio Pérez en zijn rijgedrag achter de safety car. Jeroen Bleekemolen, Mike Mulder, Daan de Geus en Sjaak Willems bespreken het weekend in Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email