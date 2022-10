De Honda-logo’s zullen vanaf dit weekend weer prijken op de Formule 1-bolides van Red Bull en AlphaTauri. Red Bull wil met het vervangen van de logo’s van Honda Racing Corporation (HRC) de samenwerking versterken.

Honda nam na vorig seizoen in naam afscheid van de Formule 1, al is het bedrijf op de achtergrond nog altijd actief als technisch partner van Red Bull. Het team wil vanaf 2026 onder het eigen Red Bull Powertrains (RBPT) krachtbronnen ontwikkelen, maar kan tot en met 2025 rekenen op de ondersteuning van Honda, dat nog altijd de motoren levert maar dan onder de RBPT-naam.

Het prominente logo van Honda verdween daardoor van de bolide, al kwam daar wel het kleinere logo van Honda Racing Corporation (HRC) ervoor in de plaats. Maar om ‘het partnerschap te versterken’ is besloten om vanaf de Grand Prix van Japan weer het Honda-logo te gebruiken. Het logo keert zowel op de Red Bull als de AlphaTauri terug.

Lees ook: Marko bevestigt interesse van Honda voor ‘nieuwe samenwerking’ met Red Bull

Bovendien gaat Sergio Pérez een ambassadeursrol vervullen voor de rijschool van Honda Racing School (HRS). Pérez zal zijn rol beginnen met een lezing voor HRS-studenten. Ten slotte wordt er een HRC THANKS DAY gehouden op zondag 27 november 2022. Max Verstappen, Sergio Pérez, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda zullen daarbij aanwezig zijn.

“Red Bull en HRC hebben samen grote successen geboekt in de Formule 1”, zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko. “Met deze nieuwe overeenkomsten zijn we er trots op dat we met de technische ondersteuning van HRC door kunnen gaan totdat de volgende generatie motoren in 2026 wordt geïntroduceerd. We zijn ervan overtuigd dat deze relatie met HRC ons zal voorbereiden op meer succes in de toekomst en bedanken hen voor hun voortdurende steun.”