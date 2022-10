Topman Helmut Marko heeft bevestigd dat er gesprekken lopen tussen Red Bull en Honda over een nieuwe samenwerking, al zal deze relatie wel een andere vorm krijgen dan voorheen.

Red Bull Racing en Honda sloegen in 2019 de handen ineen, met de Japanse automaker die feitelijk Red Bulls fabriekspartner werd. Deze samenwerking leverde in 2021 zoals bekend de wereldtitel op met Max Verstappen, maar: Honda had toen al besloten haar Formule 1-motorprogramma na dat jaar officieel stop te zetten.

Officieel is daarbij het sleutelwoord, want de motoren die momenteel onder de Red Bull Powertrains-naam worden ingezet, zijn eigenlijk nog gewoon Honda’s. Aanvankelijk was de bedoeling dat Red Bull deze motoren op termijn zelf zou runnen, maar onlangs werd bekendgemaakt dat de krachtbronnen tot en met 2025 uit de Honda-fabriek blijven rollen en de Japanse firma ook technische steun blijft geven.

Lees ook: Honda verlengt technische samenwerking met Red Bull tot en met 2025

Red Bull Powertrains

In 2026 volgt daarna de komst van een nieuwe motorformule, met Red Bull dat haar Powertrains-afdeling dusdanig optuigt dat het hiervoor zelfstandig een motor kan construeren. Lang gingen er geruchten dat het wellicht een partnership met Porsche zou aangaan, maar die deal is geklapt. Honda is daarbij nooit helemaal out of the picture geweest en nu zelfs weer volop in beeld.

“Er lopen gesprekken met Honda”, bevestigt Marko tegenover het Oostenrijkse ORF. Het gaat daarbij niet om een samenwerking zoals voorheen, maar eentje waarbij Honda Red Bull Powertrains gaat ondersteunen met de ontwikkeling van de elektrische componenten van de V6-hybridemotor – of dit aspect mogelijk zelfs volledig op zich neemt.

“Op dit vlak hebben we namelijk nog niet alle benodigde knowhow in huis”, erkent Marko. Daar wordt wel aan gewerkt, benadrukt hij, maar: “We staan er ook voor open om een partner te vinden en het zo wat minder zwaar te maken voor onszelf.” Vandaar die nieuwe gesprekken met Honda. Belangrijk daarbij, zegt Marko, is dat Red Bull haar onafhankelijkheid, ook wat de Powertrains-afdeling, wel behoudt.

Red Bull Powertrains zou bij een dergelijke constructie namelijk nog altijd de verbrandingsmotor en turbo ontwikkelen. Een interessante vraag is wel in welke mate Red Bull Powertrains dan nog als ‘nieuwe’ motorfabrikant telt en in aanmerking komt voor de vrijstellingen die hiervoor voor 2026 gelden. Dit omdat de huidige relatie dan dus een vervolg krijgt, zij het met een iets andere insteek.

Lees ook: F1-forum: ‘Red Bull-top moet stuklopen Porsche-deal wel aan Mateschitz uitleggen’