Het werd gezien als een sprookjeshuwelijk, maar nog voor de geloften werden uitgesproken is het ‘uit’ tussen Red Bull en Porsche. In het FORMULE 1-forum buigt Ernest Knoors – die zestien jaar als motoringenieur in de Formule 1 werkte voor Ferrari, BMW en Cosworth – zich samen met verslaggever Daan de Geus over de stukgelopen samenwerking. “Red Bull moet het nu gaan waarmaken.”

Ze waren, naar verluidt, al ver: er werden trademarks vastgelegd door Porsche, er lekten documenten van een mededingingsorgaan uit dat Porsche zich zou inkopen en het fiftyfifty zou worden, maar toch is het geklapt. Verrassend?

Ernest Knoors: “Ik denk dat er vanuit Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz een grote wens was om een stabiele partner voor de toekomst te vinden voor Red Bull en AlphaTauri. Hij leek de drijvende kracht achter de deal, maar Christian Horner, Helmut Marko en Adrian Newey – die de operationele leiding hebben bij Red Bull – hadden geen zin zeggenschap uit handen te geven. En fiftyfifty betekent dat je de helft van de zeggenschap hebt… Dat heeft ertoe geleid dat het huwelijk niet doorgaat. Doordat het zo lang duurde, denk ik dat er intern best wat gebakkeleid is. Je kan je afvragen: hadden ze daar niet over kunnen nadenken voor het spel op de wagen stond?”

Wat nu voor Porsche? Is de kous nu af?

Ernest Knoors: “Voor 2026 denk ik wel. Er wordt door Porsche aangegeven dat ze nog geïnteresseerd zijn in Formule 1, maar daar zit geen concreet vervolg aan. Misschien dat ze toch gaan kijken naar een samenwerking met Audi. Dat zijn officieel aparte projecten en de onderlinge rivaliteit is groot, maar wellicht is dat hun redding. Wat ik verrassend vond, is dat Porsche dus niet in staat meer is zelf een verbrandingsmotor op dit niveau te bouwen. Daarom wilden ze dat partnership met Red Bull. Ik denk dat het voor Porsche heel moeilijk wordt een relatie met een McLaren, Williams of Aston Martin aan te gaan, want dat zijn teams zonder in-house motorafdeling. Dat limiteert Porsche.”

En wat nu voor Red Bull? Kunnen ze het helemaal zelf doen, zoals Horner zegt?

Daan de Geus: “Ik vind het moeilijk daar inzicht in te krijgen, maar zie wel een soort voortschrijdend inzicht bij hun eigen motorproject, Red Bull Powertrains. Eerst wilden ze alles zelf doen, nu zeggen ze toch: ‘misschien dat we de elektrische componenten door een ander laten maken, misschien wel Honda’. Met Honda zijn ze weer een beetje aan het flirten. Daar komen echter ook complicaties bij kijken: ben je met Honda nog wel een nieuwe fabrikant, en krijg je de vrijstellingen die bedongen zijn voor Audi, Porsche en Red Bull Powertrains? Een ander punt is dat er bij Red Bull Powertrains 300 man rondlopen, bij bijvoorbeeld Mercedes’ motorafdeling meer dan 500, dat is toch wel een schaalverschil. Ik begrijp best dat Red Bull het naar buiten toe mooi verkoopt, maar ondertussen misschien toch kijkt of er een partner is. Wat ik veelzeggend vond, als je naar die presentatie van Audi kijkt, is dat zij zeiden: ‘wij denken drie seizoenen nodig te hebben voor we kunnen winnen met onze motor’. Dan begin je in 2026 en kun je in 2028 winnen. Oké, Red Bull is een jaar eerder begonnen, maar gaan die ook twee, drie jaar nodig hebben? Dat Audi zo denkt, laat zien wat voor uitdaging het is.”

Ernest Knoors: “Een motorafdeling opzetten is niet makkelijk. De FIA versimpelt de regels voor 2026 met het weghalen van de enorm complexe MGU-H en daardoor is het iets makkelijker, maar nog altijd een fenomenale opgave. Omdat je de concurrentie aangaat met mensen die al jaren die ontwikkeling hebben gedaan. Red Bull Racing zal nu ook aan het management moeten uitleggen dat ze het zelf kunnen en hun eigen project moeten boosten. Want als je die Porsche-deal niet aanneemt, moet je Mateschitz wel uitleggen dat je een goed alternatief hebt. Ze zullen het moeten waarmaken uiteindelijk. Vandaar dat ze waarschijnlijk toch zoeken naar een partner. De meest logische is dan Honda, denk ik.”

In een nieuwe Paddockpraat gaan Ernest Knoors, Sjaak Willems en Daan de Geus dieper in op het klappen van het ‘sprookjeshuwelijk’ Red Bull – Porsche. Aan bod komen de moeilijkheden van het werken met een automaker, de risico’s van Red Bulls motorproject en of Porsche nog opties heeft. Verder wordt uiteraard de Grand Prix van Italië besproken, inclusief het droomdebuut van Nyck de Vries en de situatie bij Ferrari!