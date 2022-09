Nyck de Vries heeft zich met zijn indrukwekkende invalbeurt op Monza weer helemaal in de Formule 1-etalage gezet. In het FORMULE 1-forum bespreken de jarenlang als motoringenieur in de koningsklasse werkzame Ernest Knoors (die voor BMW en Ferrari actief was) en verslaggever Daan de Geus het debuut én de toekomst van De Vries.

De Vries is een zeer professionele coureur en correcte jongen, hadden jullie dit van hem verwacht, een negende plek?

Daan de Geus: “Dat hij negende zou worden misschien niet, maar wel dat hij op deze manier zo’n professionele job zou doen, want Nyck is gewoon een super prof en een hele begenadigde coureur. Dat heeft hij ook wel weer bewezen. Het is lullig om te zeggen dat hij geluk heeft gehad dat die Williams goed liep op Monza, maar het scheelt wel of je daar en dan instapt dan bijvoorbeeld in Singapore of Hongarije waar die auto misschien minder goed gaat. Maar je moet het wel ‘even’ waarmaken en dat heeft hij absoluut gedaan. Alle complimenten en wat het voor zijn toekomst kan betekenen, heeft hij helemaal zelf verdiend.”

Ernest Knoors: “Ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan, met zo weinig voorbereidingstijd. Zelfs in de derde training kon hij maar een halve sessie rijden omdat de auto nog niet afgesteld was op hem. Je moet het zien ten opzichte van Nicholas Latifi, hoe Nyck kwalificeert en racet is op het niveau van een Alexander Albon, die al best lang bij Williams zit. En dat die Williams in de punten kan rijden op Monza, is een bonus er bovenop.”

Ernest, als motoringenieur: hoe belangrijk is het voor een coureur om, als je zo laat wordt opgeroepen, dat hij voor meer Mercedes-teams heeft gereden en de motor al kende?

Ernest Knoors: “Ik denk dat dat wel belangrijk is. Ik geloof ook dat hij aangaf dat een van de grootste problemen was dat hij niet bekend was met alle tools die hij in de auto kan gebruiken om deze tijdens de raceafstand naar zijn wensen af te stellen. En daar speelt de power train een grote rol in. Want de aerodynamica, bandendruk en mechanische kant van een auto kun je niet al rijdend verstellen, maar je kan wel spelen met de hoeveelheid energie die je opwekt en wat dat voor invloed heeft op je remmen, om mee te aanvallen en verdedigen. Om daar automatisch mee te kunnen spelen, duurt lang, maar hij moest het snel leren. Nyck had al ervaring van hoe een Mercedes-motor werkt in de praktijk en als je de ervaring uit de simulator dan erbij haalt, is dat wel een voordeel.”

Hoe groot is de kans dat De Vries op basis van deze ‘sollicitatie’ een stoeltje krijgt? Williams-teambaas Jost Capito was enthousiast, maar wilde niet dat laatste zetje geven.

Daan de Geus: “Capito zei dat Nyck een keuze moet maken, alsof het louter zijn keuze is, maar dat is terminologie die misschien ietwat verkeerd uitgelegd wordt. Capito uit zich vaak wat wollig en er zit misschien ook nog wel een vertaalslag in. Williams wist al wel dat Nyck beter is en meer potentie heeft dan Latifi, maar Latifi is niet waar hij mee strijdt voor dat zitje. Dat zijn jongens als Logan Sargeant, de Amerikaanse Williams-junior die in Amerika een vrije training gaat rijden, Jack Doohan en misschien Daniel Ricciardo of Mick Schumacher.”

Na de euforie van zondag gaat maandagochtend dan misschien ook de commercie spelen?

Daan de Geus: “Inderdaad. Zaken als: gaat Mercedes nog een duit uit het zakje halen, zoals je dat nu moet zeggen, met korting op motoren? Dan is toch de vraag hoe dat uitpakt, en op wat voor tijdlijn. Williams heeft een zitje dat in trek is, dus geen haast. Nyck heeft goede contacten – om niet te zeggen contracten – met Toyota in het WEC en Maserati in de Formule E. Daar schijnt hij ver mee te zijn. Uiteindelijk moeten er wel beslissingen genomen worden. Dat is misschien wel waarom ook Capito zegt dat Nyck moet uitmaken voor zichzelf hoelang hij dit spelletje wil spelen en wanneer hij beslissingen wil nemen voor de toekomst.”

