In de vrijdageditie van Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine, skypen we met onze verslaggever ter plaatse en dat is dit weekend in Monza André Venema. We praten over Red Bulls hang naar onafhankelijkheid en het afketsen van de Porsche-onderhandelingen. Hoe zit het met de snelheid van Red Bull op het Autodromo Nazionale di Monza? En is het nu met de eerste GP op volle bezetting sinds de coronaepidemie weer die heerlijke ouderwetse Ferrari-chaos rondom het circuit?

