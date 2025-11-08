De chaos in de sprintrace van de Grand Prix van São Paulo bleef tot de laatste ronde duren. Dit keer was het Gabriel Bortoleto die hard van de baan ging. De Braziliaan probeerde Alexander Albon in te halen, maar verloor tijdens het aanremmen de controle over zijn auto en vloog met volle vaart de bandenstapel in.

Het publiek hield de adem in bij de impact, maar Bortoleto kon gelukkig zelf uitstappen. Zijn auto liep echter zware schade op, waardoor het de vraag is of het team hem op tijd kan herstellen voor de kwalificatie later vandaag. Na eerdere incidenten met onder anderen Oscar Piastri en Nico Hülkenberg werd de sprintrace op het Autódromo José Carlos Pace zo opnieuw opgeschrikt door een harde crash — een spectaculaire maar dure zaterdag voor meerdere coureurs.

Bekijk hier de beelden van de crash:

