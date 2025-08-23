De twee kombochten in het nieuwe ontwerp van Circuit Zandvoort hebben hun amusementswaarde bij de Dutch GP’s bewezen. Rob van den Heijkant, techniekexpert van FORMULE 1 Magazine, legt uit wat de impact van zo’n bocht op een auto is.

“Laten we eens inzoomen op de centrifugaalkracht, want dat maakt een kombocht juist zo interessant. Normaal als je door een bocht rijdt heb je te maken met de downforce, het gewicht van de auto en de centrifugaalkracht, ook wel bekend als de middelpuntvliedende kracht. Je moet dit een beetje zien als een centrifuge in een wasmachine waarbij alles naar buiten wordt geslingerd. En hoe harder je door een bocht gaat, hoe harder je naar de buitenkant van de bocht wordt gedrukt. Dit bepaalt samen met de grip van de banden, want dat is het enige contactpunt van de auto met het asfalt, de maximale snelheid in een bocht. Zodra de banden de centrifugaalkracht niet meer kunnen trotseren, word je naar buiten gedrukt.

In een kombocht gebeurt er iets bijzonders. De downforce blijft daar gelijk, want deze kracht blijft net als bij een vlakke bocht loodrecht op het wegdek drukken. Maar de centrifugaalkracht die jou naar buiten drukt, staat nu voor een deel op de weg gericht. Dus in plaats van dat alleen de downforce en het gewicht van de wagen druk op de banden uitoefenen, heb je nu een deel van de centrifugaalkracht die de wagen extra tegen de grond drukt. Hierdoor kun je nóg sneller door een bocht rijden. En hoe sneller je door de bocht gaat, hoe groter deze kracht is en hoe harder je tegen de grond wordt gedrukt.

Indianapolis 2005

Vroeger, toen downforce nog geen rol van betekenis speelde in de autosport, werden er veel vaker kombochten gebruikt om de snelheid op te krikken. Denk aan de grote kombochten in Monza en Indianapolis. Op dit Amerikaanse circuit ging het overigens in 2005 nog goed mis, juist vanwege de kombocht. De Formule 1-wagens gingen zo hard door die bocht, dat de banden van Michelin het begaven. De Franse bandenfabrikant trok zich terug uit deze race waardoor alleen de zes auto’s voorzien van Bridgestone-rubber aan de start verschenen.

Lange tijd stonden er geen kombochten op het menu van de F1, tot Zandvoort banking aanbracht in zowel de Arie Luyendykbocht als de Hugenholtzbocht. Die laatste is met name interessant omdat je daar verschillende lijnen kunt rijden. Onderaan heb je een langzame, maar kortere lijn. Bovenaan heb je een snelle, maar langere lijn. En die is sneller omdat je daar meer downforce creëert en een grotere centrifugaalkracht. Deze twee krachten helpen je simpelweg om harder door een bocht te gaan, en daar draait het om in een kombocht. Het is prachtig dat het weer terug is in de Formule 1.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.