Zak Brown moest de Grand Prix van Groot-Brittannië wegens een positieve coronatest helaas aan zich voorbij laten gaan. Maar ook voor de televisie geniet de CEO van McLaren van de volle tribunes op Silverstone. De steun die de Britse coureurs coureurs van hun thuispubliek krijgen is fenomenaal, denkt hij. Vooral voor McLarens eigen Lando Norris.

Hoewel hij het weekend thuis op de bank moet volgen, geniet Brown nog steeds van de sfeer op het circuit. “Het is geweldig om te zien hoe vol de tribunes zitten”, zegt hij. “Zelfs op donderdag. Ik zat TV te kijken en kon zien hoeveel fans er waren komen kijken.” Daarin viel één ding de Amerikaan vooral op: “Het is geweldig om te zien hoeveel support er is voor de Britse coureurs.”

Lees ook: McLaren CEO Zak Brown moet GP Groot-Brittannië missen wegens positieve coronatest

De Britse fans hebben inderdaad drie grote helden in de Formule 1 op het moment. George Russell, Lando Norris en natuurlijk Lewis Hamilton kunnen op veel steun rekenen tijdens hun thuisrace. “Het is duidelijk dat Lando, Lewis en George een enorme aanhang hebben bij het Britse publiek”, zegt Brown. “Ik denk dat Britten, net als veel mensen uit andere landen, altijd achter hun eigen coureurs hebben gestaan. Of het nu Nigel Mansell, Damon Hill, of Jenson Button is geweest.”

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Volgens Brown zijn de fans die juichen voor hun langgenoten juist een van de charmes van de Formule 1. “Dat maakt het juist zo leuk in die landen”, vertelt hij. “Als je naar Spanje gaat, juicht het publiek voor het Carlos Sainz en Fernando Alonso. Hier is de ‘Lando-mania’ heel erg sterk.”

Lees ook: Russell uitzinnig na Q3: ‘Zo lekker met al dat publiek’

Van de drie Britse coureurs haalt Norris echter de minste krantenkoppen, hoewel de McLaren-coureur dit seizoen uitzonderlijk goed presteert. Voor het eerst in zijn carrière verzamelde het talent meer dan honderd punten in een seizoen en er zijn nog genoeg races te gaan. Brown snapt wel waarom zijn coureur wat minder aandacht krijgt. “George is een underdog. De fans vinden het geweldig dat hij het zo goed doet in zijn auto”, legt hij uit. “En Lewis is statistisch gezien de meest succesvolle coureur aller tijden.” Maar vanaf de vijfde plek is voor Norris vanmiddag nog alles mogelijk. Wellicht is het zelfs zijn naam die morgen op de voorpagina’s zal prijken.