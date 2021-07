George Russell greep zijn thuisrace aan om het kunstje van Oostenrijk nog een keer over te doen en zich naar Q3 te rijden. In de kwalificatie voor de sprintrace pakte de jonge Brit de achtste plek, Russell was dan ook uitzinnig: “Dit is ongelooflijk, met al dat publiek erbij. Wat een gevoel!”

“Wat een resultaat bij mijn thuisrace, ik kon onderweg de mensen zien springen en juichen. We hebben het meer dan een jaar zonder moeten doen, nu met volle bak is het zo’n lekker gevoel.” Harde seconden levert het niet op maar het bracht wel het beste in hem boven, vond Russell. “Damon Hill zei het nog voor de grap voor de kwalificatie. ‘Dat gaat je een extra seconde opleveren!’ Dat niet maar het motiveert wel enorm. Het geeft je een extra verantwoordelijkheid, lijkt het wel. Velen komen om hier de Britten aan te moedigen, waaronder ikzelf.”

Foto: BSR Agency

Russell wist precies waar zijn aanhang zat: “Bij het uitkomen van Club zit mijn familie en vrienden, zij waren in Abu Dhabi 2019 voor het laatst bij een race. Dat bracht ook weer extra druk, haha! Het is geweldig om iedereen te zien. En trouwens, we zaten uiteindelijk maar 1,5 tienden van P4 af. Ik had zoveel vertrouwen om de bochten aan te vallen.”

Lees ook: Hamilton troeft Verstappen af in kwalificatie voor uitzinnig thuispubliek Silverstone

In de eerste sesssie van de dag leek het er overigens nauwelijks op dat Russell een rol van betekenis zou spelen. “Het ging heel slecht in VT1, we waren zoekende. De baan was groen en het liep totaal niet. We zijn toen terug naar de basis gegaan en vanaf Q1 was het duidelijk dat dit de juiste keuze was.”

Het is voor iedereen een nieuwe formule, de sprintkwalificatie van zaterdag. Russell belooft in ieder geval niet te zullen consolideren. “Sommigen zullen het misschien op safe spelen maar voor mij is het gewoon weer een race, ik wil knokken en de beste plek voor zondag pakken. Ik zal het als iedere andere race benaderen.”