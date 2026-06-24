Fans van Lando Norris opgelet: vanaf volgende week is de McLaren-coureur niet alleen op het circuit te zien. Een wassenbeeld van de regerend wereldkampioen staat namelijk vanaf 30 juni in Madame Tussauds Londen. Voorafgaand aan de onthulling aan het grote publiek mocht Norris zijn wassen zelf alvast ontmoeten.

“Is dit echt hoe ik eruit zie?”, is het eerste wat Lando Norris zegt wanneer hij zijn wassen versie te zien krijgt. “Het is bijna griezelig. Zo raar om naar mezelf te kijken”. Afgelopen maart reisde de McLaren-coureur al af naar de studio van Madame Tussauds om het wassenbeeld aan te meten. Inmiddels is de wassen versie van Norris af.

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“Het is onwerkelijk om het voltooide beeld te zien en ernaast te kunnen staan”, reageert de wereldkampioen op het beeld, tegenover BBC Sport. “De kunstenaars hebben ook de details echt perfect weergegeven, het is zo levensecht. Ik ben er erg blij mee en kan niet wachten tot iedereen het deze zomer komt bekijken.”

Norris kreeg het wassenbeeld naar aanleiding van het winnen van zijn eerste wereldtitel afgelopen december. Tijdens de GP Abu Dhabi versloeg de Brit naaste titelkandidaat Max Verstappen met slechts twee WK-punten meer. Het wassenbeeld van Norris komt dan ook met een replica van de helm waarmee de coureur wereldkampioen werd.

Bekijk het moment waarop Norris zijn wassen dubbelganger ontmoet hier:

"It creeps me out!" 😂



Lando Norris meets his waxwork figure at Madame Tussauds 🤩 pic.twitter.com/gtvaa6BnaR — BBC Sport (@BBCSport) June 24, 2026

(Foto/credit: Madame Tussauds London)

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