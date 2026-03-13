Voor regerend wereldkampioen Lando Norris voelt het rijden met de nieuwe generatie auto’s alsof hij weer een rookie is. “Je moet jezelf een heel andere rijstijl aanleren. Eigenlijk moet je alles wat je ooit hebt gedaan vergeten en opnieuw beginnen. Voor mij is het dus een kwestie van uitzoeken hoe ik met de auto en motor moet omgaan”, aldus de McLaren-coureur.

De Brit hoopt net als onder andere Max Verstappen op snelle aanpassing van de regels om de amusementswaarde van de sport te verbeteren en het racen leuker te maken. Want ook volgens Norris draait het in de Formule 1 sinds dit seizoen niet meer om het rijden op de limiet, maar om het optimaal omgaan met de batterij, en kun je als coureur in iconische bochten minder het verschil maken in vergelijking met voorheen.

Lando Norris: “Absoluut. Je kunt als coureur nog steeds wel het verschil maken, maar dan door de motor op de juiste manier te gebruiken en niet meer persé door de manier waarop je de auto bestuurt. Je gaat op Spa-Francorchamps nu niet Pouhon in om te kijken wie de grootste ballen heeft, dat telt niet meer. Het gaat er nu om wie op het juiste moment lift en gas geeft zonder de accu’s te belasten en dat soort dingen. Het racen wordt bepaald door wat de krachtbron nodig heeft.”

In lijn met Lando Norris vreest Fernando Alonso dat iconische bochten in de F1 in de nieuwe situatie niet meer zo uitdagend zijn als voorheen. “Er waren altijd bepaalde bochten in de Formule 1 die de grenzen van de fysica op de proef stelden en de coureur moest al zijn vaardigheden inzetten en op sommige momenten ook moedig zijn. Nu gebruik je die bochten om de accu op te laden, niet meer om de rondetijd te verbeteren. Het is dus een andere uitdaging waar je nu achter het stuur mee te maken hebt”, aldus de Spanjaard van Aston Martin.

