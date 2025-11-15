Als eerste vrouwelijke race-engineer in de Formule 1 leeft Laura Müller (33) bij Haas haar droom. In FORMULE 1 Magazine vertelt ze onder meer over de samenwerking met Esteban Ocon. Die verloopt beter dan menigeen misschien op voorhand dacht.

In de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine – bestel ‘m hier of haal ‘m in de winkel – neemt Laura Müller je mee in haar leven als race-engineer bij Haas. Ze vertelt onder meer over de band met Esteban Ocon, of die nou echt grappig is, hoe de verhoudingen zijn en of ze anders wordt behandeld als vrouw in de F1. Hieronder lees je alvast een passage uit het interview.

De samenwerking met Esteban bevalt heel goed. Ook omdat we in de basis als personen best veel op elkaar lijken. Hij is ook erg grappig, meer dan sommige mensen misschien weten of doorhebben. Esteban kan daarnaast erg bezorgd zijn, waar ik meer ben van het nemen van wat risico. Als we de baan inspecteren, rijd ik op mijn fiets en soms doe ik gekke dingen. Dan is hij weer bang dat ik mezelf ga bezeren. Daar kunnen we altijd wel samen om lachen.”

De 33-jarige engineer vertelt dat de klik er al snel was, echt aan elkaar wennen was niet nodig. “Dat viel best mee, het was geen enorme aanpassing. Esteban is ervaren genoeg als coureur, maar kwam natuurlijk wel in een nieuw team terecht. Voor hem was het vooral even wennen aan een andere omgeving, voor mij was het wennen aan een nieuwe rol. Natuurlijk moet je op elkaar ingespeeld raken als coureur en race-engineer, bijvoorbeeld qua communicatie. Maar ik durf te stellen dat het veel gemakkelijker was dan ik had verwacht. Er waren, en zijn, heus wel eens misverstanden of kleine foutjes. Maar dat heeft geen invloed gehad op de prestaties.”

Ze vervolgt: “Wat helpt, is dat we elkaar vertrouwen. Hij stelt op prijs wat ik zeg, neemt het serieus en andersom ook. Of dat nu gaat over de afstelling van de auto of andere dingen. Zijn ervaring als coureur helpt mij ook om betere beslissingen te nemen. We hebben wat dat betreft altijd een open dialoog, het is geen welles-nietes.”

