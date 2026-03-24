Haas kondigde onlangs een samenwerking aan voor het hele seizoen met TOHO, het Japanse filmbedrijf achter onder andere Godzilla. Voor de aankomende Grand Prix van Japan heeft het team een speciale livery onthuld, waarin het iconische monster een hoofdrol speelt. “Ik hoop dat de fans deze livery kunnen waarderen”, aldus teambaas Ayao Komatsu.

De kleurenstelling van de Haas blijft grotendeels hetzelfde – rood, wit en zwart – maar op het chassis staat nu Godzilla. Daarnaast zijn er extra ontwerpelementen toegevoegd, waardoor de VF-26 een agressievere uitstraling krijgt. De speciale livery zal te zien zijn tijdens de race op Suzuka. “Deze samenwerking is uniek en echt bijzonder. Het laat een deel zien van wie wij zijn als team en onze identiteit. Ik hoop dat de fans deze leuke livery kunnen waarderen”, vertelde Ayoa Komatsu tijdens de onthulling in Tokio.

‘Bijzonder’

Oliver Bearman benadrukt dat alleen Haas in staat is om dit soort samenwerkingen aan te gaan. “Wij doen dingen op onze manier en dit is echt iets bijzonders”, stelde de 20-jarige Brit. Teamgenoot Esteban Ocon kijkt vooral vooruit naar het raceweekend. “Het is een gave Godzilla-samenwerking en livery. We hopen ons gedurende het weekend te verbeteren en zondag met punten naar huis te gaan”, gaf Ocon aan.

Ook Komatsu heeft een duidelijke doelstelling voor Suzuka. De Japanner mikt op een dubbele puntenfinish. “De Grand Prix van Japan is een belangrijke race voor ons. Het is een van onze thuisraces, mede dankzij onze samenwerking met Toyota Gazoo Racing. We zijn gemotiveerd om onze ontwikkeling door te zetten. Suzuka vormt een heel andere uitdaging dan Shanghai, maar ons doel blijft hetzelfde: focussen op wat we hebben en beide auto’s in de top tien krijgen. Daar gaan we voor”, aldus Komatsu.

Bekijk hier de Godzilla-livery van Haas:

