LEGO, Disney, KitKat… de Formule 1 houdt wel van een samenwerking met bedrijven van buiten de koningsklasse. Het team van Haas gaat echter nog een stapje verder en wil middels een nieuwe samenwerking met het Japanse filmbedrijf TOHO ‘Godzilla’ naar de Formule 1 halen. ‘Het is een eer om zo’n icoon als Godzilla naar deze sport te brengen’, aldus Haas-teambaas Ayao Komatsu.

De start van de samenwerking tussen Haas en het Japanse TOHO vindt plaats tijdens de GP Japan. Het Amerikaanse team zal dan met een speciale livery gaan rijden. Daarnaast vertaalt de nieuwe samenwerking zich ook in nieuwe ‘digitale content, gelimiteerde merchandise en evenementen tijdens raceweekenden’.

The King of Monsters has awoken 🐉



We’re proud to announce a groundbreaking season-long collaboration with TOHO CO., LTD. the iconic Japanese entertainment studio and home of the formidable Godzilla.



The partnership will make its global debut at the Japanese Grand Prix, with…

Een primeur

“Dit is echt een buitengewone kans om ons merk aan een nieuw publiek te presenteren, en het is een primeur voor zowel Haas als TOHO,” aldus Haas-teambaas Ayao Komatsu in het officiële persbericht. “Het is een eer om een wereldwijd icoon als Godzilla naar deze sport te halen. We willen dat onze fanbases samenkomen en dit met ons vieren, want er staat ons dit seizoen veel te wachten.”

Keiji Ota, Chief Godzilla Officer bij TOHO, ziet de gelijkenissen tussen Haas en filmicoon Godzilla wel. “We zijn vereerd om deze samenwerking aan te kondigen tussen Haas – een team dat de grenzen van prestaties op het wereldtoneel van de Formule 1 blijft verleggen – en Godzilla, een cultureel icoon dat zich al meer dan 70 jaar blijft ontwikkelen sinds het voor het eerst in Japan opdook. Godzilla staat inmiddels symbool voor onverzettelijke kracht en veerkracht, een mentaliteit die sterk aansluit bij de vastberadenheid van Haas om voortdurend grenzen te verleggen. Bereid je via deze samenwerking voor op Godzilla die tekeer zal gaan op het snelste podium ter wereld! We beloven een ongekende ervaring te bieden die fans van zowel Godzilla als het Haas-team over de hele wereld zal enthousiasmeren.”

Godzilla is een fictief filmpersonage bedacht door TOHO. Het personage maakte zijn debuut al in 1954 in de film Gojira.

