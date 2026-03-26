Esteban Ocon wil dat er zware gevolgen komen voor fans die hem na de Grand Prix van China met de dood bedreigden. In Shanghai had hij een botsing met Franco Colapinto, waarna hij direct de schuld op zich nam. Ondanks deze verontschuldiging kreeg de Haas-coureur doodsbedreigingen en haatberichten via sociale media. “Het zal in de toekomst alleen maar vaker gebeuren”, aldus Ocon.

In de race kreeg Esteban Ocon voor het incident met Franco Colapinto een tijdstraf van tien seconden, een straf die hij zelf terecht vond. Hij was vooral blij dat Colapinto nog één punt wist te scoren. Ondanks een verontschuldiging tijdens de race en een persoonlijke verontschuldiging richting de Argentijn, ontving Ocon alsnog doodsbedreigingen en haatberichten. “Onlinemisbruik mag absoluut niet worden getolereerd en moet zware gevolgen hebben”, vertelde Ocon in de paddock in Japan.

‘Hoort niet in de sport’

De Haas-coureur geeft aan dat hij er niet veel aandacht aan heeft besteed, maar dat hij wel heeft gezien wat er online gebeurde. “Er is natuurlijk veel gebeurd. Voor mij was het belangrijkste om direct met Franco te spreken, om hem te vertellen wat ik ervan vond en dat het mijn fout was. We hebben goed gepraat en alles was in orde tussen ons. Ik ben blij dat hij daarna een goede race had en punten kon scoren”, aldus Ocon. Dat hij er weinig aandacht aan besteedt, betekent niet dat hij het gedrag normaal vindt. “Het hoort niet thuis in de sport. Je weet hoe ‘keyboard warriors’ zijn. Ik denk dat het in de toekomst alleen maar vaker zal gebeuren en dat er waarschijnlijk meer consequenties voor deze mensen komen.”

‘Juiste manier’

Haas-teambaas Ayao Komatsu vond het goed dat Ocon direct de verantwoordelijkheid nam voor het incident. “Esteban erkende meteen dat het zijn fout was en dat was heel goed. Hij zei het direct in de auto en heeft daarna met Franco gesproken. Vanuit ons perspectief was dat de juiste manier. Zo wil ik onze coureurs zien handelen. Ik ben eigenlijk heel trots op hoe Esteban zich heeft gedragen”, aldus Komatsu.

De Fransman liet weten dat hij een steunbrief heeft ontvangen van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Sulayem lanceerde het initiatief United Against Online Abuse nadat een FIA-steward doodsbedreigingen had ontvangen na de Grand Prix in Austin in 2022. Het initiatief heeft als doel de toenemende online haat en misbruik in verschillende sporten wereldwijd tegen te gaan.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.