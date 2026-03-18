Esteban Ocon heeft na zijn aanrijding met Franco Colapinto tijdens de Grand Prix van China doodsbedreigingen ontvangen. De twee coureurs vochten in de race al meerdere keren met elkaar en dat resulteerde uiteindelijk in een touché. “Mijn excuses aan Franco”, nam Ocon na de race de schuld op zich. Na afloop kreeg de Haas-coureur echter toch via sociale media met veel haatberichten en zelfs doodsbedreigingen te maken.

Esteban Ocon zag na de pitstop van Franco Colapinto een kans om hem in te halen in Shanghai. Daarbij maakte de Fransman echter een inschattingsfout, waardoor de coureurs elkaar raakten en beiden vervolgens spinden. Ze konden allebei hun weg vervolgen, al liepen beide auto’s wel schade op. De Argentijn eindigde uiteindelijk als tiende en pakte nog één punt voor Alpine. Ocon kreeg een tijdstraf van tien seconden en viel daardoor terug naar de veertiende plaats.

‘Te optimistisch’

Ocon bood direct zijn excuses aan via de boordradio voor het incident. Hij nam zo de verantwoordelijkheid op zich. Na de race zocht hij Colapinto op om zich ook persoonlijk te verontschuldigen. “Mijn excuses aan Franco. Ik verdien de straf en neem de volledige verantwoordelijkheid. Het gat was er eigenlijk niet, ik was te optimistisch. Voor ons allebei had er meer ingezeten vandaag, maar hij heeft alsnog één punt gescoord en daar ben ik blij om. Hij reed een sterke race”, vertelde Ocon in de paddock in China.

Volgens de Fransman was het een alles of niets poging. “Het was of hem inhalen of helemaal niets. Ik nam veel risico, maar zo had het niet mogen aflopen”, aldus Ocon. Colapinto gaf na afloop aan dat hij het incident nog niet had gezien, maar dat het goed zat. “Hij raakte me rechtsachter, waardoor ik schade opliep. Het is wat het is. Hij heeft zijn excuses aangeboden en daarmee is het klaar. Het is wel frustrerend dat ik hierdoor punten ben misgelopen”, concludeerde Colapinto in de paddock in China.

‘Al genoeg haat’

Hoewel beide coureurs na het incident hebben gesproken, waren de reacties op sociale media niet te stoppen. Onder berichten van de Haas-coureur verschenen haatreacties en doodsbedreigingen. Het management van Colapinto – Bullet Sports Management – riep fans op om daarmee te stoppen. “Stuur alsjeblieft geen haatberichten of doodsbedreigingen naar Esteban, zijn familie of het Haas-team. Dat verandert niets aan wat er is gebeurd en zet alleen maar de fans van Colapinto in een kwaad daglicht. Bedankt voor het respectvol houden van de steun”, aldus het management van de Argentijn. Echter, kreeg Ocon na dit bericht nog steeds haatreacties en doodsbedreigingen binnen.

Colapinto riep eerder zelf ook al op tot respect op sociale media, onder meer na een incident met Yuki Tsunoda. “Mijn fans zijn gepassioneerd, maar respect is belangrijk. Er is al genoeg haat op sociale media”, aldus de Argentijn. Ook Jack Doohan kreeg eerder te maken met bedreigingen, nadat hij het stoeltje kreeg bij Alpine voor het 2025 seizoen in plaats van Colapinto. Tijdens de Grand Prix van Miami moest hij zelfs met beveiliging rondlopen vanwege dreigingen.

