Als eerste vrouwelijke race-engineer in de Formule 1 leeft Laura Müller (33) bij Haas haar droom. In FORMULE 1 Magazine vertelt ze dat in het najagen daarvan was een belangrijke rol was weggelegd voor Michael Schumacher.

De passie voor Formule 1, voor autosport in het bijzonder – het zat er al vroeg in bij de kleine Laura. “Als kind was ik echt een hele grote fan van Michael Schumacher”, vertelt ze met een grote grijns” En laat daar de inspiratie van zijn gekomen om in de autosport te belanden. “Het was niet zomaar op een zondag, maar élke zondag dat ik keek naar Formule 1. Ik wilde zelfs coureur worden. Dat is er nooit serieus van gekomen, ik had als kind ook geen idee dat je met karten moest beginnen.”

In eerste instantie leidde Müller, opgegroeid in het zuiden van Duitsland, dan ook wat zij noemt “een normaal leven”. Ze vervolgt: “Na mijn middelbare school wist ik alleen niet goed wat ik wilde. Ik ben toen op reis gegaan naar Australië. Daar kwam het besef, de herinnering, hoeveel ik van auto’s hield. En ik dacht: als ik dan niet in de Formule 1 kan rijden, dan ga ik proberen om er mijn werk van te maken. Dus besloot ik werktuigbouwkunde te studeren en alsnog in deze sport terecht te komen. Dat lukte, via andere raceklassen, onder anderen WEC en DTM.”

