Liam Lawson had het mooi gevonden als de Grand Prix van Nederland ook na 2026 op de Formule 1-kalender was blijven staan. De coureur van Racing Bulls maakte in 2023 zijn Formule 1-debuut op het circuit van Zandvoort als vervanger van de geblesseerd geraakte Daniel Ricciardo.

“Is volgend jaar de laatste? Ik dacht dat dit jaar al de laatste keer was,” reageerde Lawson donderdag enigszins verbaasd tijdens een mediasessie in de paddock van Zandvoort. “Ik vind het jammer dat het verdwijnt. Het is zo’n circuit waar we niet vaak op rijden. En hoewel het technisch gezien een nieuw circuit is, voelt het een beetje als een old-skoolbaan dankzij de lay-out en omdat de muren zo dicht op de baan staan. Dus het is gaaf om hier te rijden. En ik hoop dat ik het dit weekend meer kan genieten dan de vorige keer.”

‘Angst en chaos’

Lawson maakte in 2023 op Zandvoort zijn onverwachte Formule 1-debuut, als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo. Dat weekend werd echter overschaduwd door regen, rode vlaggen en enorme druk. “Mijn herinneringen aan dat weekend zijn grotendeels gevuld met angst en chaos. Het was vooral overleven en leren. Leuk was het niet echt.”

Toch koestert de Nieuw-Zeelander ook warme gevoelens aan Zandvoort. Op vijftienjarige leeftijd reed hij er zijn eerste internationale test in de Formule 4 bij Van Amersfoort Racing. “Dit is het circuit waar mijn carrière eigenlijk begon. Als ik de beslissingen mocht nemen zou ik Zandvoort zeker verlengen. Maar er zijn ook veel circuits die ik zou willen rouleren of vervangen.”

es hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.