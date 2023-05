Charles Leclerc zorgde zaterdag in zijn eentje voor een vroegtijdig einde van de kwalificatie voor de Miami Grand Prix. Twee minuten voor het einde van de sessie spinde de Ferrari-coureur op hoge snelheid de baan af om in de Tecpro-barrier te eindigen.

Door die klapper kwamen op het Miami International Autodrome de rode vlaggen tevoorschijn, maar niet veel later besloot de wedstrijdleiding de kwalificatie maar helemaal te staken. Met nog één minuut en 36 seconden op de klok was er te weinig tijd om nog een outlap en een snelle ronde neer te zetten.

VIDEO: Leclerc zorgt voor vroegtijdig einde kwalificatie Miami Grand Prix

Leclerc baalde na afloop uiteraard flink. Niet alleen omdat hij op weg leek naar een snelle tijd en de race nu als zevende moet starten, maar vooral omdat hij voor de tweede keer in twee dagen zijn auto in de afzetting reed. “Twee dagen en twee fouten in dezelfde bocht. Dit is onaanvaardbaar”, aldus een teleurgestelde Monegask tegen F1TV. “Ik ben altijd hard voor mezelf en vandaag was gewoon niet goed genoeg. Ik weet dat ik goed ben in kwalificeren. Meestal weet ik wel het maximale uit de auto te halen, maar ja… het is dezelfde fout als gisteren. Ik pushte teveel en probeerde te herstellen, maar ik verloor ‘m in bocht 7…”

De crash van Leclerc in de tweede vrije training: