Sergio Pérez start de Miami Grand Prix zondagavond vanaf poleposition. De Mexicaan profiteerde optimaal van een crash van Charles Leclerc tegen het einde van de kwalificatie. Fernando Alonso start zondag vanaf P2, Carlos Sainz is derde, Max Verstappen kwam niet verder dan P9.

Alexander Albon ging om precies 16:00 uur lokale tijd als eerste de baan op, gevolgd door de rest van het veld. De eerste die een serieuze tijd noteerde was Kevin Magnussen, 1:29.358. De tijd van de Deen verdween al snel uit de bovenste regionen toen coureurs als Pérez, Leclerc en Verstappen zich melden. De Mexicaan van Red Bull nam na enkele minuten de koppositie over met een 1:28.306.

Met nog een kleine tien minuten te gaan opeens schrik in de Mercedes-garage. Lewis Hamilton reed in een snelle ronde bijna tegen de langzaam rijdende Magnussen aan en moest een uitwijkende manoeuvre maken. “Controleer de voorvleugel”, klonk het uit de mond van Hamilton over de boordradio. “Ik heb denk ik de muur geraakt.” De Engelsman dook direct naar binnen, terwijl de wedstrijdleiding een onderzoek naar het incident startte.

VIDEO: Hamilton flink in de ankers tijdens Q1

Vooraan was het Verstappen die het heft in handen nam en met 1:27.363 drie tienden sneller was dan Pérez op P2 en Leclerc op P3. Die laatste vond nog wel tijd om zijn race engineer te vertellen niet al teveel tegen hem te praten, omdat het zonder commentaar in zijn oren al ‘stressvol’ genoeg was.

De Vries sneller dan Tsunoda

Met nog een minuut of twee te gaan, stroomde het circuit weer vol met coureurs, allen op zoek naar snellere tijden. De enige die binnen bleef was Verstappen die zeker leek van zijn zaak. Nyck de Vries stond bij het zwaaien van het zwart-wit geblokt tiende en moest met samengeknepen billen toekijken of hij door mocht. Uiteindelijk bleef hij steken op de vijftiende plaats, goed voor een plekje in Q2 en voor het eerst was hij ook sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner behoorde samen met Lando Norris, Lance Stroll, Oscar Piastri en Logan Sargeant tot de eerste uitvallers van de dag.

Q2

Verstappen en Pérez waren in Q2 meteen op de baan te vinden, op de voet gevolgd door Hamilton die wat goed te maken had. De Vries wachtte nog even met zijn eerste snelle ronde. Bij zijn eerste poging reed hij – op een set gebruikte Pirelli’s – 1:29.354, op dat moment goed voor de negende tijd.

Sainz was wel snel onderweg: de Spanjaard kwam met nog zeven minuten te gaan tot een 1:27.148, slechts drie honderdsten langzamer dan voormalig teamgenoot Verstappen die op dat moment leidde. Een paar minuten later lukte die andere Ferrari-coureur Leclerc wel wat Sainz niet was gelukt: de Monegask wist Verstappen voorbij te gaan met een 1:26.964. Verstappen verbeterde echter direct naar 1:26.814.

Ronduit teleurstellend was het optreden van Mercedes. George Russell wist net plaats tien en dus Q3 te bereiken, maar Hamilton werd dertiende en was dus klaar. Ook voor De Vries, Guanyu Zhou, Nico Hülkenberg en Albon eindigde de kwalificatie in Q2.

Q3

In de allesbeslissende laatste fase van de kwalificatie leek Verstappen zich even te vergalopperen. De Nederlander nam iets teveel snelheid mee in bochtencombinatie 4, 5 en 6 en wist zijn auto nog maar net in bedwang te houden. Wel moest hij zijn snelle ronde afbreken en daardoor stond hij na de eerste stint negende. Pérez kon naar de snelste tijd: 1:26.841, op drie tienden gevolgd door Alonso en Sainz.

Met iets minder dan drie minuten te gaan doken de tien coureurs weer naar buiten voor een allerlaatste poging om pole te pakken. Verstappen sloot ook aan, maar hij kreeg geen kans om zich te verbeteren. Met nog anderhalve minuut op de klok schoof Leclerc hard van de baan. De sessie werd stilgelegd en niet veel later zelfs afgevlagd. Hierdoor ging de pole naar Pérez met Alonso op plek 2 en daar achter Sainz en Magnussen op P3 en P4. Verstappen start de race zondag vanaf de negende plaats.

